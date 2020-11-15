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Шипиловский ЗАГС в Москве опроверг сообщения о драке африканцев
Шипиловский ЗАГС в Москве опроверг сообщения о драке африканцев
Информация о драке в Шипиловском отделе ЗАГС в Москве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 15.11.2020
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москва
африка
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Информация о драке в Шипиловском отделе ЗАГС в Москве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что 12 ноября в отдел полиции "Царицыно" обратился гражданин, который заявил, что у него украли сумку со 185 тысячами рублей. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел в ЗАГСе на юге Москвы во время драки выходцев из Африки, которые устроили скандал из-за подарков, так как невеста не пришла на бракосочетание.
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москва, африка, происшествия

Шипиловский ЗАГС в Москве опроверг сообщения о драке африканцев

16:00 15.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНевесты в Шипиловском ЗАГСе
Невесты в Шипиловском ЗАГСе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Информация о драке в Шипиловском отделе ЗАГС в Москве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что 12 ноября в отдел полиции "Царицыно" обратился гражданин, который заявил, что у него украли сумку со 185 тысячами рублей. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел в ЗАГСе на юге Москвы во время драки выходцев из Африки, которые устроили скандал из-за подарков, так как невеста не пришла на бракосочетание.
"По результатам полученной информации была проведена служебная проверка. Информация о драке в Шипиловском отделе ЗАГС не соответствует действительности. Подобных инцидентов в отделе ЗАГС зафиксировано не было", - рассказали в пресс-службе отдела ЗАГС.
 
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