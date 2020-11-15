https://ria.ru/20201115/draka-1584715908.html

Шипиловский ЗАГС в Москве опроверг сообщения о драке африканцев

Шипиловский ЗАГС в Москве опроверг сообщения о драке африканцев

Информация о драке в Шипиловском отделе ЗАГС в Москве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T16:00

2020-11-15T16:00

2020-11-15T16:00

москва

африка

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564184133_0:172:3030:1876_1400x0_80_0_0_a3a55025c28d5fcdd7de1f8b41b2985e.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Информация о драке в Шипиловском отделе ЗАГС в Москве не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что 12 ноября в отдел полиции "Царицыно" обратился гражданин, который заявил, что у него украли сумку со 185 тысячами рублей. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел в ЗАГСе на юге Москвы во время драки выходцев из Африки, которые устроили скандал из-за подарков, так как невеста не пришла на бракосочетание.

москва

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, африка, происшествия