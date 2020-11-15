https://ria.ru/20201115/deokkupatsiya-1584685469.html
В Госдуме предложили создать платформу по деоккупации Украины
В Госдуме предложили создать платформу по деоккупации Украины
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил создать международную платформу по деоккупации Украины от внешнего управления. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T10:05
2020-11-15T10:05
2020-11-15T16:19
дмитрий кулеба
михаил шеремет
георгий мурадов
мид украины
госдума рф
франция
германия
республика крым
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил создать международную платформу по деоккупации Украины от внешнего управления.Так он прокомментировал инициативу Киева по проведению в следующем году саммита так называемой крымской платформы, на котором планируется обсудить вопрос возвращения полуострова под контроль Украины.По его словам, после распада СССР Украина так и не смогла стать полноценным самостоятельным государством.Но украинский народ заслуживает, чтобы к руководству пришли действительно патриотически настроенные люди, которые осознают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей, заключил он.
https://ria.ru/20201105/krym-1583236850.html
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РИА Новости
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дмитрий кулеба, михаил шеремет, георгий мурадов, мид украины, госдума рф, франция, германия, республика крым, сша, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
предложил создать международную платформу по деоккупации Украины от внешнего управления.
Так он прокомментировал инициативу Киева по проведению в следующем году саммита так называемой крымской платформы, на котором планируется обсудить вопрос возвращения полуострова под контроль Украины.
"Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, после распада СССР Украина так и не смогла стать полноценным самостоятельным государством.
"К сожалению, Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией. Они превратили страну и ее многомиллионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, но самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала", — считает депутат.
Но украинский народ заслуживает, чтобы к руководству пришли действительно патриотически настроенные люди, которые осознают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей, заключил он.