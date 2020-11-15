https://ria.ru/20201115/deokkupatsiya-1584685469.html

В Госдуме предложили создать платформу по деоккупации Украины

В Госдуме предложили создать платформу по деоккупации Украины

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил создать международную платформу по деоккупации Украины от внешнего управления. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T10:05

2020-11-15T10:05

2020-11-15T16:19

дмитрий кулеба

михаил шеремет

георгий мурадов

мид украины

госдума рф

франция

германия

республика крым

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил создать международную платформу по деоккупации Украины от внешнего управления.Так он прокомментировал инициативу Киева по проведению в следующем году саммита так называемой крымской платформы, на котором планируется обсудить вопрос возвращения полуострова под контроль Украины.По его словам, после распада СССР Украина так и не смогла стать полноценным самостоятельным государством.Но украинский народ заслуживает, чтобы к руководству пришли действительно патриотически настроенные люди, которые осознают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей, заключил он.

https://ria.ru/20201105/krym-1583236850.html

франция

германия

республика крым

сша

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дмитрий кулеба, михаил шеремет, георгий мурадов, мид украины, госдума рф, франция, германия, республика крым, сша, в мире