https://ria.ru/20201115/bulanova-1584723429.html

Буланова отреагировала на заявление Меладзе о новогодних шоу

Буланова отреагировала на заявление Меладзе о новогодних шоу

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в комментарии "Звезде" оценила заявление Валерия Меладзе об отказе от съемок в новогодних программах. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T17:17

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2020-11-15T17:23

шоубиз

россия

валерий меладзе

татьяна буланова

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в комментарии "Звезде" оценила заявление Валерия Меладзе об отказе от съемок в новогодних программах.Накануне певец предложил артистам не принимать участия в традиционных "голубых огоньках". Он отметил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом, то и сниматься в программах им тоже не стоит.Буланова назвала идею бойкота бессмысленной."Будут закрыты рестораны и людям ничего не останется делать, как сидеть дома у телевизора, а если не будет развлекательных программ в новогоднюю ночь, то и праздника не будет веселого", — сказала артистка.Певица отметила, что введенные ограничения направлены на обеспечение безопасности и сохранение здоровья людей, и отказываться от съемок было бы неправильно по отношению к ним.Сам Меладзе ранее объяснил, что его публикация не была призывом к бойкоту, а лишь гипотетическим предположением. При этом он добавил, что уже получил предложения сняться в новогодних программах, но не уверен, что сможет принять их, поскольку теперь ему необходимо как-то оправдать свой пост. Певец отметил, что из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок, а убытки отрасли оценил в 90 процентов.

https://ria.ru/20201115/valuev-1584713683.html

https://ria.ru/20201115/meladze-1584703887.html

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россия, валерий меладзе, татьяна буланова