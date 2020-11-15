https://ria.ru/20201115/bayden-1584727794.html

Обама уверен, что Байден будет президентом

Обама уверен, что Байден будет президентом

Бывший президент США Барак Обама уверен, что демократ Джо Байден будет президентом, никто не может быть выше закона. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T18:02

2020-11-15T18:02

2020-11-15T18:02

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

барак обама

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама уверен, что демократ Джо Байден будет президентом, никто не может быть выше закона.Любой, кто приходит в офис президента, должен понимать, что это временная работа, отметил он, имея в виду действующего главу государства Дональда Трампа."Мы не выше правил и закона. Это суть демократии", - подчеркнул он.Обама также считает, что Байден не нуждается в его помощи или советах.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201115/tramp-1584724394.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире