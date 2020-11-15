Обама уверен, что Байден будет президентом
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама уверен, что демократ Джо Байден будет президентом, никто не может быть выше закона.
"Джо Байден будет следующим президентом США, Камала Харрис будет следующим вице-президентом", - сказал он в интервью CBS This Morning.
Любой, кто приходит в офис президента, должен понимать, что это временная работа, отметил он, имея в виду действующего главу государства Дональда Трампа.
"Мы не выше правил и закона. Это суть демократии", - подчеркнул он.
Обама также считает, что Байден не нуждается в его помощи или советах.
"Я не собираюсь работать в Белом доме. Это то, что я бы не стал делать, потому что Мишель (супруга Барака Обамы – ред.) тогда бросит меня", - пошутил он.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.