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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201115/bayden-1584727794.html
Обама уверен, что Байден будет президентом
Обама уверен, что Байден будет президентом
Бывший президент США Барак Обама уверен, что демократ Джо Байден будет президентом, никто не может быть выше закона. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:02
2020-11-15T18:02
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
барак обама
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама уверен, что демократ Джо Байден будет президентом, никто не может быть выше закона.Любой, кто приходит в офис президента, должен понимать, что это временная работа, отметил он, имея в виду действующего главу государства Дональда Трампа."Мы не выше правил и закона. Это суть демократии", - подчеркнул он.Обама также считает, что Байден не нуждается в его помощи или советах.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире

Обама уверен, что Байден будет президентом

18:02 15.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама уверен, что демократ Джо Байден будет президентом, никто не может быть выше закона.

"Джо Байден будет следующим президентом США, Камала Харрис будет следующим вице-президентом", - сказал он в интервью CBS This Morning.

Любой, кто приходит в офис президента, должен понимать, что это временная работа, отметил он, имея в виду действующего главу государства Дональда Трампа.
"Мы не выше правил и закона. Это суть демократии", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
17:27Выборы президента США — 2020
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Обама также считает, что Байден не нуждается в его помощи или советах.
"Я не собираюсь работать в Белом доме. Это то, что я бы не стал делать, потому что Мишель (супруга Барака Обамы – ред.) тогда бросит меня", - пошутил он.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденСШАВ мире
 
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