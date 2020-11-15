Ракету "Ангара" вывезут на стартовый комплекс 17 ноября
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" будет вывезена на стартовый комплекс космодрома Плесецк 17 ноября, определено время ее пуска 28 ноября, сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли.
Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого.
"Ракету "Ангара-А5" с разгонным блоком "Бриз-М" планируется вывести на стартовый комплекс 35-й площадки Плесецка 17 ноября. Пуск намечается на 28 ноября в 8.22 мск", - сказал собеседник агентства. Еще два источника подтвердили эту информацию.
В октябре еще один источник рассказал агентству, что первый вывоз "Ангары" на стартовый комплекс необходим для тестовой заправки. По его словам, после этого топливо с ракеты сольют, и ее транспортируют для заправки разгонного блока "Бриз-М". Затем она будет снова вывезена на стартовый комплекс для подготовки к пуску 28 ноября.
Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".