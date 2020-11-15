https://ria.ru/20201115/angara-1584696426.html

Ракету "Ангара" вывезут на стартовый комплекс 17 ноября

Ракету "Ангара" вывезут на стартовый комплекс 17 ноября

Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" будет вывезена на стартовый комплекс космодрома Плесецк 17 ноября, определено время ее пуска 28 ноября, сообщили РИА РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T12:30

2020-11-15T12:30

2020-11-15T12:30

бриз-м

плесецк (космодром)

космос - риа наука

ангара (ракета)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" будет вывезена на стартовый комплекс космодрома Плесецк 17 ноября, определено время ее пуска 28 ноября, сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли.Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого.В октябре еще один источник рассказал агентству, что первый вывоз "Ангары" на стартовый комплекс необходим для тестовой заправки. По его словам, после этого топливо с ракеты сольют, и ее транспортируют для заправки разгонного блока "Бриз-М". Затем она будет снова вывезена на стартовый комплекс для подготовки к пуску 28 ноября.Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.Первый пуск ракеты "Ангара-А5" был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20200806/1575427105.html

https://ria.ru/20200806/1575427011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бриз-м, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета)