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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201115/aktivisty-1584674893.html
Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа
Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа
Полиция разогнала левых активистов, окруживших отель в Вашингтоне, где остановились сторонники действующего президента Дональда Трампа, передает корреспондент... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T03:33
2020-11-15T03:33
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Полиция разогнала левых активистов, окруживших отель в Вашингтоне, где остановились сторонники действующего президента Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сторонники Трампа прибыли в Вашингтон для участия в марше в поддержку действующего президента. Они дошли до здания Верховного судя, требуя "честных выборов". Массовая акция прошла в целом спокойно, небольшие конфронтации со сторонниками объявившего о своей победе на президентских выборах демократа Джо Байдена не приводили к серьезным стычкам, ограничиваясь словесными перепалками. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции. К концу шествия полицейские все же задержали двух мужчин, пытавшихся вступить в конфликт с митингующими.Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудникам правоохранительных органов пришлось отправиться к отелю Capital Hilton, после того как тот был окружен толпой оппонентов действующего президента. Полиция применила физическую силу, а также использовала перцовые баллончики, чтобы разогнать протестующих, которые начали громить машины, припаркованные около отеля. Несколько человек были арестованы.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа

03:33 15.11.2020
 
© REUTERS / Brandon BellМитинг у State Farm Arena в Атланте, штат Джорджия
Митинг у State Farm Arena в Атланте, штат Джорджия - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© REUTERS / Brandon Bell
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Полиция разогнала левых активистов, окруживших отель в Вашингтоне, где остановились сторонники действующего президента Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сторонники Трампа прибыли в Вашингтон для участия в марше в поддержку действующего президента. Они дошли до здания Верховного судя, требуя "честных выборов". Массовая акция прошла в целом спокойно, небольшие конфронтации со сторонниками объявившего о своей победе на президентских выборах демократа Джо Байдена не приводили к серьезным стычкам, ограничиваясь словесными перепалками. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции. К концу шествия полицейские все же задержали двух мужчин, пытавшихся вступить в конфликт с митингующими.
Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудникам правоохранительных органов пришлось отправиться к отелю Capital Hilton, после того как тот был окружен толпой оппонентов действующего президента. Полиция применила физическую силу, а также использовала перцовые баллончики, чтобы разогнать протестующих, которые начали громить машины, припаркованные около отеля. Несколько человек были арестованы.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
Джо Байден на большом экране в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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