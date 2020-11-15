https://ria.ru/20201115/aktivisty-1584674893.html
Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа
Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа
Полиция разогнала левых активистов, окруживших отель в Вашингтоне, где остановились сторонники действующего президента Дональда Трампа, передает корреспондент... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T03:33
2020-11-15T03:33
2020-11-15T03:33
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Полиция разогнала левых активистов, окруживших отель в Вашингтоне, где остановились сторонники действующего президента Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сторонники Трампа прибыли в Вашингтон для участия в марше в поддержку действующего президента. Они дошли до здания Верховного судя, требуя "честных выборов". Массовая акция прошла в целом спокойно, небольшие конфронтации со сторонниками объявившего о своей победе на президентских выборах демократа Джо Байдена не приводили к серьезным стычкам, ограничиваясь словесными перепалками. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции. К концу шествия полицейские все же задержали двух мужчин, пытавшихся вступить в конфликт с митингующими.Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудникам правоохранительных органов пришлось отправиться к отелю Capital Hilton, после того как тот был окружен толпой оппонентов действующего президента. Полиция применила физическую силу, а также использовала перцовые баллончики, чтобы разогнать протестующих, которые начали громить машины, припаркованные около отеля. Несколько человек были арестованы.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
https://ria.ru/20201112/vlast-1584100495.html
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире