https://ria.ru/20201115/aferisty-1584670961.html
Перечислены сведения, которые аферисты могут узнать по номеру телефона
Перечислены сведения, которые аферисты могут узнать по номеру телефона
Номер телефона дает мошенникам больше личной информации о вас, чем может показаться. Они могут узнать ваши ФИО и паспортные данные, а уже по ним выяснить,... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T03:15
2020-11-15T03:15
2020-11-15T13:34
россия
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
мошенничество
смартфоны
технологии
общество
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Номер телефона дает мошенникам больше личной информации о вас, чем может показаться. Они могут узнать ваши ФИО и паспортные данные, а уже по ним выяснить, владеете ли вы недвижимостью или автомобилями, следовательно, оценить уровень вашего благосостояния. Их задачу упрощает то, что большая часть баз данных граждан до сих пор находится в открытом доступе, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Угроз для личных данных существует довольно много. "Эти угрозы постоянно пополняются за счет увеличения количества агентов, участвующих в обработке данных, технологий обработки данных и геометрическом росте сложности выполнять контроль безопасности данных", — отмечает эксперт.Борьба с этим на более или менее серьезном уровне ведется в госорганах. Там действуют правила безопасности, регулирующие работу всех систем и сотрудников. Ограничения, действующие в частном секторе экономики, гораздо более щадящие, там регламентируется лишь хранение данных, но не их обработка. Этим пользуются аферисты, нередко имеющие подельников в бизнес-структурах, операторах связи и бизнес-сервисах, имеющих доступ к личным данным россиян. Те, кто знает паспортные данные человека, имеет доступ к большему объему информации, чем можно предположить. С их помощью выясняют информацию о собственности — квартирах, машинах, земельных участках. Можно узнать, когда и как человек участвовал в судебных тяжбах, находился ли в розыске, есть ли у него долги, кредиты и штрафы и на какую сумму. До сих пор большая часть баз данных находится в открытом доступе и нередко попадает в руки злоумышленников. Полностью обезопаситься от этого поможет электронный паспорт либо двухфакторная авторизация к важным сервисам. "Пока электронного паспорта у нас нет, я бы рекомендовал менять паспорт раз в три-четыре года", — посоветовал Щельцин.
https://ria.ru/20201114/moshenniki-1584585950.html
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россия, ано "цифровые платформы", арсений щельцин, мошенничество, смартфоны, технологии, общество
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Номер телефона дает мошенникам больше личной информации о вас, чем может показаться. Они могут узнать ваши ФИО и паспортные данные, а уже по ним выяснить, владеете ли вы недвижимостью или автомобилями, следовательно, оценить уровень вашего благосостояния. Их задачу упрощает то, что большая часть баз данных граждан до сих пор находится в открытом доступе, рассказал агентству "Прайм
" гендиректор АНО "Цифровые платформы
" Арсений Щельцин.
Угроз для личных данных существует довольно много. "Эти угрозы постоянно пополняются за счет увеличения количества агентов, участвующих в обработке данных, технологий обработки данных и геометрическом росте сложности выполнять контроль безопасности данных", — отмечает эксперт.
Борьба с этим на более или менее серьезном уровне ведется в госорганах. Там действуют правила безопасности, регулирующие работу всех систем и сотрудников. Ограничения, действующие в частном секторе экономики, гораздо более щадящие, там регламентируется лишь хранение данных, но не их обработка.
Этим пользуются аферисты, нередко имеющие подельников в бизнес-структурах, операторах связи и бизнес-сервисах, имеющих доступ к личным данным россиян.
"В теории до сих пор известны случаи, когда но номеру телефона возможно определить ФИО владельца и паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты", — указал эксперт.
Те, кто знает паспортные данные человека, имеет доступ к большему объему информации, чем можно предположить. С их помощью выясняют информацию о собственности — квартирах, машинах, земельных участках. Можно узнать, когда и как человек участвовал в судебных тяжбах, находился ли в розыске, есть ли у него долги, кредиты и штрафы и на какую сумму.
До сих пор большая часть баз данных находится в открытом доступе и нередко попадает в руки злоумышленников. Полностью обезопаситься от этого поможет электронный паспорт либо двухфакторная авторизация к важным сервисам.
"Пока электронного паспорта у нас нет, я бы рекомендовал менять паспорт раз в три-четыре года", — посоветовал Щельцин
.