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Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщило СМИ
Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщило СМИ
Полиция Монреаля разыскивает лиц, которые сообщили о захвате заложников в здании, где находится офис компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft, сообщает... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T00:29
2020-11-14T00:29
2020-11-14T08:22
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Полиция Монреаля разыскивает лиц, которые сообщили о захвате заложников в здании, где находится офис компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft, сообщает телеканал TVA.Ранее полиция сообщила о спецоперации в районе, где расположен офис компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft. В социальных сетях сообщалось, что произошел захват заложников, сотрудники компании были выведены на крышу.
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РИА Новости
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москва, монреаль, канада, в мире