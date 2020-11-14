https://ria.ru/20201114/zalozhniki-1584574910.html

Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщило СМИ

Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщило СМИ

Полиция Монреаля разыскивает лиц, которые сообщили о захвате заложников в здании, где находится офис компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft, сообщает... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T00:29

2020-11-14T00:29

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москва

монреаль

канада

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Полиция Монреаля разыскивает лиц, которые сообщили о захвате заложников в здании, где находится офис компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft, сообщает телеканал TVA.Ранее полиция сообщила о спецоперации в районе, где расположен офис компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft. В социальных сетях сообщалось, что произошел захват заложников, сотрудники компании были выведены на крышу.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, монреаль, канада, в мире