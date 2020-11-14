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Выбросы оксида азота в атмосферу на Омском НПЗ превышают норму в семь раз
Выбросы оксида азота в атмосферу на Омском НПЗ превышают норму в семь раз
Специалисты зафиксировали на Омском нефтеперерабатывающем заводе превышение нормы выбросов в атмосферу по оксиду азота в семь раз, также на площадке завода без... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:32
2020-11-14T20:52
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
газпромнефть-омский нпз
омск
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты зафиксировали на Омском нефтеперерабатывающем заводе превышение нормы выбросов в атмосферу по оксиду азота в семь раз, также на площадке завода без соблюдения норм хранится сера и отходы, содержащие ртуть, говорится в сообщении пресс-службы Росприроднадзора.В сообщении отмечается, что Росприроднадзор по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко с 13 октября по 10 ноября проводил внеплановую проверку объектов АО "Газпромнефть-Омский НПЗ".Как отметили специалисты, в период наступления в Омске неблагоприятных метеорологических условий, которые не позволяют рассеиваться вредным веществам, предприятие не контролирует источники выбросов, которые вносят наибольших вклад в загрязнение воздуха."Наряду с этим, предприятием допускается хранение ртутьсодержащих отходов с нарушением обязательных требований (в местах накопления ртутных ламп отсутствуют герметичные контейнеры для хранения ламп; часть ламп хранится вне заводских упаковок или иной тары, препятствующей повреждению герметичности при механическом воздействии, стеклянные части корпусов ламп не отделены друг от друга)", - сообщает ведомство. Кроме того, нарушена целостность бетонного основания площадки размещения серы на территории предприятия."Для Омского НПЗ снижение воздействия на окружающую среду является одним из приоритетов программы развития", - сообщили в пресс-службе предприятия. Там пояснили, что предприятие проводит программу модернизации, по итогам которой в 2021 году воздействие Омского НПЗ на окружающую среду будет снижено более чем на 50%. Кроме того, предприятие реализует ряд проектов в рамках федерального проекта "Чистый воздух".Как уточняет Росприроднадзор, в ходе проверки было выявлено 70 нарушений природоохранного законодательства. За это ведомство составит протоколы об административных правонарушениях в отношении Омского НПЗ, а также в отношении 12 должностных лиц АО "Газпромнефть-ОНПЗ", допустивших нарушения обязательных требований.
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), газпромнефть-омский нпз, омск, происшествия

Выбросы оксида азота в атмосферу на Омском НПЗ превышают норму в семь раз

17:32 14.11.2020 (обновлено: 20:52 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоНочной Омск
Ночной Омск - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты зафиксировали на Омском нефтеперерабатывающем заводе превышение нормы выбросов в атмосферу по оксиду азота в семь раз, также на площадке завода без соблюдения норм хранится сера и отходы, содержащие ртуть, говорится в сообщении пресс-службы Росприроднадзора.
В сообщении отмечается, что Росприроднадзор по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко с 13 октября по 10 ноября проводил внеплановую проверку объектов АО "Газпромнефть-Омский НПЗ".
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"Установлен выброс этилбензола (на комплексе по очистным сооружениям)… выявлены превышения выбросов вредных загрязняющих веществ за пределами установленных нормативов: по диоксиду азота в 3,6 раза, по оксиду азота в 7,05 раза, оксиду углерода в полтора раза, а также наличие неучтенного в инвентаризации вещества, такого как метан", - говорится в сообщении.

Как отметили специалисты, в период наступления в Омске неблагоприятных метеорологических условий, которые не позволяют рассеиваться вредным веществам, предприятие не контролирует источники выбросов, которые вносят наибольших вклад в загрязнение воздуха.
"Наряду с этим, предприятием допускается хранение ртутьсодержащих отходов с нарушением обязательных требований (в местах накопления ртутных ламп отсутствуют герметичные контейнеры для хранения ламп; часть ламп хранится вне заводских упаковок или иной тары, препятствующей повреждению герметичности при механическом воздействии, стеклянные части корпусов ламп не отделены друг от друга)", - сообщает ведомство. Кроме того, нарушена целостность бетонного основания площадки размещения серы на территории предприятия.
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"Для Омского НПЗ снижение воздействия на окружающую среду является одним из приоритетов программы развития", - сообщили в пресс-службе предприятия. Там пояснили, что предприятие проводит программу модернизации, по итогам которой в 2021 году воздействие Омского НПЗ на окружающую среду будет снижено более чем на 50%. Кроме того, предприятие реализует ряд проектов в рамках федерального проекта "Чистый воздух".
Как уточняет Росприроднадзор, в ходе проверки было выявлено 70 нарушений природоохранного законодательства. За это ведомство составит протоколы об административных правонарушениях в отношении Омского НПЗ, а также в отношении 12 должностных лиц АО "Газпромнефть-ОНПЗ", допустивших нарушения обязательных требований.

"Специалисты Омского НПЗ анализируют информацию, представленную Росприроднадзором. Предприятие, находясь в консультации с ведомством, готовит возражения и представит свою позицию в установленном законом порядке", - добавили в пресс-службе предприятия.

 
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