https://ria.ru/20201114/zagryaznenie-1584642615.html

Выбросы оксида азота в атмосферу на Омском НПЗ превышают норму в семь раз

Выбросы оксида азота в атмосферу на Омском НПЗ превышают норму в семь раз

Специалисты зафиксировали на Омском нефтеперерабатывающем заводе превышение нормы выбросов в атмосферу по оксиду азота в семь раз, также на площадке завода без... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T17:32

2020-11-14T17:32

2020-11-14T20:52

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

газпромнефть-омский нпз

омск

происшествия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты зафиксировали на Омском нефтеперерабатывающем заводе превышение нормы выбросов в атмосферу по оксиду азота в семь раз, также на площадке завода без соблюдения норм хранится сера и отходы, содержащие ртуть, говорится в сообщении пресс-службы Росприроднадзора.В сообщении отмечается, что Росприроднадзор по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко с 13 октября по 10 ноября проводил внеплановую проверку объектов АО "Газпромнефть-Омский НПЗ".Как отметили специалисты, в период наступления в Омске неблагоприятных метеорологических условий, которые не позволяют рассеиваться вредным веществам, предприятие не контролирует источники выбросов, которые вносят наибольших вклад в загрязнение воздуха."Наряду с этим, предприятием допускается хранение ртутьсодержащих отходов с нарушением обязательных требований (в местах накопления ртутных ламп отсутствуют герметичные контейнеры для хранения ламп; часть ламп хранится вне заводских упаковок или иной тары, препятствующей повреждению герметичности при механическом воздействии, стеклянные части корпусов ламп не отделены друг от друга)", - сообщает ведомство. Кроме того, нарушена целостность бетонного основания площадки размещения серы на территории предприятия."Для Омского НПЗ снижение воздействия на окружающую среду является одним из приоритетов программы развития", - сообщили в пресс-службе предприятия. Там пояснили, что предприятие проводит программу модернизации, по итогам которой в 2021 году воздействие Омского НПЗ на окружающую среду будет снижено более чем на 50%. Кроме того, предприятие реализует ряд проектов в рамках федерального проекта "Чистый воздух".Как уточняет Росприроднадзор, в ходе проверки было выявлено 70 нарушений природоохранного законодательства. За это ведомство составит протоколы об административных правонарушениях в отношении Омского НПЗ, а также в отношении 12 должностных лиц АО "Газпромнефть-ОНПЗ", допустивших нарушения обязательных требований.

https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html

https://ria.ru/20201029/ekologiya-1582019031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), газпромнефть-омский нпз, омск, происшествия