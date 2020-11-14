https://ria.ru/20201114/zaderzhannye-1584577276.html

Правозащитники сообщили о свыше 110 задержанных на протестах в Белоруссии

Правозащитники сообщили о свыше 110 задержанных на протестах в Белоруссии

Свыше 110 человек задержаны в Белоруссии в пятницу на протестах и акциях памяти Романа Бондаренко, скончавшегося после потасовки с неизвестными, приехавшими... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T01:18

2020-11-14T01:18

2020-11-14T01:18

протесты в белоруссии

светлана тихановская

весна

беларуськалий

александр лукашенко

минск

белоруссия

брест

в мире

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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Свыше 110 человек задержаны в Белоруссии в пятницу на протестах и акциях памяти Романа Бондаренко, скончавшегося после потасовки с неизвестными, приехавшими срезать белые и красные ленты, в одном из дворов белорусской столицы, сообщается на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна".Бондаренко умер в четверг в больнице, куда был доставлен из милиции. Правоохранители проводят проверку в связи со смертью. Оппозиция считает, что смерть мужчины является следствием политики власти. Жители Минска второй вечер несут цветы и свечи к месту, где мужчину последний раз видели живым его соседи. Кроме того, сторонники оппозиции днем в пятницу провели по всей стране локальные акции памяти Бондаренко, участников некоторых из них задержала милиция.Правозащитники, которые публикуют на своем сайте список задержанных, о которых имеют данные, сообщили, что более 20 человек задержаны на акциях памяти в Минске, восемь – в Докшицах, шестеро - в Бресте, по пятеро – в Ляховичах, Сморгони, Барановичах. Несколько человек задержаны еще в ряде белорусских городов.Кроме того, на сайте сообщается, что 54 члена стачкома "Беларуськалия" и их родственники задержаны в Коссово. В свою очередь, Telegram-канал стачкома сообщает, что задержание произошло во время туристической поездки: у участников экскурсии при себе были бело-красно-белые флаги, их подозревают в незаконном массовом мероприятии. Однако канал сообщает о задержании 43 задержанных.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201113/protesty-1584565846.html

https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584461621.html

минск

белоруссия

брест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, весна, беларуськалий, александр лукашенко, минск, белоруссия, брест, в мире