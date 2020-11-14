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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201114/zaderzhannye-1584577276.html
Правозащитники сообщили о свыше 110 задержанных на протестах в Белоруссии
Правозащитники сообщили о свыше 110 задержанных на протестах в Белоруссии
Свыше 110 человек задержаны в Белоруссии в пятницу на протестах и акциях памяти Романа Бондаренко, скончавшегося после потасовки с неизвестными, приехавшими... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T01:18
2020-11-14T01:18
протесты в белоруссии
светлана тихановская
весна
беларуськалий
александр лукашенко
минск
белоруссия
брест
в мире
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Свыше 110 человек задержаны в Белоруссии в пятницу на протестах и акциях памяти Романа Бондаренко, скончавшегося после потасовки с неизвестными, приехавшими срезать белые и красные ленты, в одном из дворов белорусской столицы, сообщается на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна".Бондаренко умер в четверг в больнице, куда был доставлен из милиции. Правоохранители проводят проверку в связи со смертью. Оппозиция считает, что смерть мужчины является следствием политики власти. Жители Минска второй вечер несут цветы и свечи к месту, где мужчину последний раз видели живым его соседи. Кроме того, сторонники оппозиции днем в пятницу провели по всей стране локальные акции памяти Бондаренко, участников некоторых из них задержала милиция.Правозащитники, которые публикуют на своем сайте список задержанных, о которых имеют данные, сообщили, что более 20 человек задержаны на акциях памяти в Минске, восемь – в Докшицах, шестеро - в Бресте, по пятеро – в Ляховичах, Сморгони, Барановичах. Несколько человек задержаны еще в ряде белорусских городов.Кроме того, на сайте сообщается, что 54 члена стачкома "Беларуськалия" и их родственники задержаны в Коссово. В свою очередь, Telegram-канал стачкома сообщает, что задержание произошло во время туристической поездки: у участников экскурсии при себе были бело-красно-белые флаги, их подозревают в незаконном массовом мероприятии. Однако канал сообщает о задержании 43 задержанных.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201113/protesty-1584565846.html
https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584461621.html
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светлана тихановская, весна, беларуськалий, александр лукашенко, минск, белоруссия, брест, в мире

Правозащитники сообщили о свыше 110 задержанных на протестах в Белоруссии

01:18 14.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста "Марш народовластия" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста Марш народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Свыше 110 человек задержаны в Белоруссии в пятницу на протестах и акциях памяти Романа Бондаренко, скончавшегося после потасовки с неизвестными, приехавшими срезать белые и красные ленты, в одном из дворов белорусской столицы, сообщается на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна".
Бондаренко умер в четверг в больнице, куда был доставлен из милиции. Правоохранители проводят проверку в связи со смертью. Оппозиция считает, что смерть мужчины является следствием политики власти. Жители Минска второй вечер несут цветы и свечи к месту, где мужчину последний раз видели живым его соседи. Кроме того, сторонники оппозиции днем в пятницу провели по всей стране локальные акции памяти Бондаренко, участников некоторых из них задержала милиция.
Участник несанкционированной акции и сотрудники милиции на улице в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 21:59Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии продолжатся до весны
Правозащитники, которые публикуют на своем сайте список задержанных, о которых имеют данные, сообщили, что более 20 человек задержаны на акциях памяти в Минске, восемь – в Докшицах, шестеро - в Бресте, по пятеро – в Ляховичах, Сморгони, Барановичах. Несколько человек задержаны еще в ряде белорусских городов.
Кроме того, на сайте сообщается, что 54 члена стачкома "Беларуськалия" и их родственники задержаны в Коссово. В свою очередь, Telegram-канал стачкома сообщает, что задержание произошло во время туристической поездки: у участников экскурсии при себе были бело-красно-белые флаги, их подозревают в незаконном массовом мероприятии. Однако канал сообщает о задержании 43 задержанных.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Участники несанкционированной акции протеста Марш Народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 12:56Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВеснаБеларуськалийАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияБрестВ мире
 
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