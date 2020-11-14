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В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В Японии зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Япония третий день подряд регистрирует рекордные с начала эпидемии коронавируса суточные показатели заражения COVID-19, число зараженных в субботу составило... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:26
2020-11-14T17:26
2020-11-14T17:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости. Япония третий день подряд регистрирует рекордные с начала эпидемии коронавируса суточные показатели заражения COVID-19, число зараженных в субботу составило 1733, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные министерства здравоохранения.Общее число заболевших составило 117,9 тысячи. В субботу скончались три человека. Всего же с начала эпидемии новый коронавирус унес жизни 1901 человека.В Токио число новых случаев составило 352. В тяжелом состоянии находится 41 человек, это максимальное число с мая, когда был отменен режим чрезвычайной ситуации.В стране в целом в реанимации с подключением к ИВЛ находятся 234 человека. С начала эпидемии выздоровели 102,6 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580573535.html
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коронавирус covid-19, япония, токио, в мире