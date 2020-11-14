Япония намерена укрепить ВВС, так как у России "больше истребителей"
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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Министерство обороны Японии заявило о необходимости повышения обороноспособности в воздухе по причине того, что Россия и Китай имеют численное превосходство в истребителях. Соответствующее заявление было озвучено на правительственных слушаниях по различным статьям государственных расходов в связи с обсуждением проекта разработки новых японских истребителей, сообщил телеканал NHK.
Ответственное лицо от министерства обороны заявило о необходимости укрепления сил самообороны из-за все более усложняющейся ситуации вокруг Японии и аргументировало это тем, что у Китая и России "в три раза больше истребителей".
В то же время эксперты высказали мнение, что необходимо "активно внедрять новые технологии, чтобы преодолеть количество качеством", а также что Японии необходимо занять лидирующие позиции при разработке новых истребителей совместно с другими странами, чтобы не допустить разрастания бюджета.
В ответ на это бывший министр обороны Таро Коно, сейчас занимающий пост министра по делам административной реформы, отметил, что "для разработки новых истребителей необходимо заручиться пониманием народа. Важно привлекать новые технологии, и так как заметно увеличить оборонный бюджет будет сложно, то венно-воздушным силам самообороны надо кардинально пересмотреть свой бюджет по кадрам и научным разработкам, не увлекаясь прошлыми прецедентами".
Слушания будут проходить до воскресенья. Помимо вопросов обороны рассматриваются вопросы направления помощи семьям с одним родителем, решения проблемы бедности среди детей и другие.
Япония готовит разработку нового истребителя, который должен заменить F-2, находящиеся сейчас на вооружении сил самообороны.