https://ria.ru/20201114/yaponiya-1584584894.html

Япония намерена укрепить ВВС, так как у России "больше истребителей"

Япония намерена укрепить ВВС, так как у России "больше истребителей"

Министерство обороны Японии заявило о необходимости повышения обороноспособности в воздухе по причине того, что Россия и Китай имеют численное превосходство в... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T08:05

2020-11-14T08:05

2020-11-14T08:05

россия

таро коно

министерство обороны японии

китай

япония

в мире

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ТОКИО, 14 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Министерство обороны Японии заявило о необходимости повышения обороноспособности в воздухе по причине того, что Россия и Китай имеют численное превосходство в истребителях. Соответствующее заявление было озвучено на правительственных слушаниях по различным статьям государственных расходов в связи с обсуждением проекта разработки новых японских истребителей, сообщил телеканал NHK.Ответственное лицо от министерства обороны заявило о необходимости укрепления сил самообороны из-за все более усложняющейся ситуации вокруг Японии и аргументировало это тем, что у Китая и России "в три раза больше истребителей".В то же время эксперты высказали мнение, что необходимо "активно внедрять новые технологии, чтобы преодолеть количество качеством", а также что Японии необходимо занять лидирующие позиции при разработке новых истребителей совместно с другими странами, чтобы не допустить разрастания бюджета.В ответ на это бывший министр обороны Таро Коно, сейчас занимающий пост министра по делам административной реформы, отметил, что "для разработки новых истребителей необходимо заручиться пониманием народа. Важно привлекать новые технологии, и так как заметно увеличить оборонный бюджет будет сложно, то венно-воздушным силам самообороны надо кардинально пересмотреть свой бюджет по кадрам и научным разработкам, не увлекаясь прошлыми прецедентами".Слушания будут проходить до воскресенья. Помимо вопросов обороны рассматриваются вопросы направления помощи семьям с одним родителем, решения проблемы бедности среди детей и другие.Япония готовит разработку нового истребителя, который должен заменить F-2, находящиеся сейчас на вооружении сил самообороны.

https://ria.ru/20200629/1573523197.html

https://ria.ru/20200819/1575984454.html

россия

китай

япония

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россия, таро коно, министерство обороны японии, китай, япония, в мире