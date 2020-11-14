https://ria.ru/20201114/yakutiya-1584606655.html

Госсобрание Якутии внесло изменения в закон о налоговой политике

Госсобрание Якутии внесло изменения в закон о налоговой политике

Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии внесло изменения в закон "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)", установив для компаний-резидентов Арктической зоны... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:18

2020-11-14T12:18

2020-11-14T12:18

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

экономика

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ЯКУТСК, 14 ноя - РИА Новости. Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии внесло изменения в закон "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)", установив для компаний-резидентов Арктической зоны льготы в виде нулевой ставки налога на прибыль организации на первые пять лет и ставки в 10% - на следующие пять лет, сообщает пресс-служба регионального парламента.Кроме того, такие компании освобождены от уплаты налога на имущество организации на 2021-2025 годы. В отношении резидентов ТОСЭР установлена пониженная ставка по налогу на имущество организации в размере 1,1% на следующие пять налоговых периодов. Ранее в Якутии действовала нулевая ставка налога на имущество организаций для резидентов ТОСЭР в течение первых пяти лет с момента получения статуса резидента.Кроме того, решением депутатов с 2021 года многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога. Один из родителей (опекунов) в многодетной семье в отношении одного зарегистрированного транспортного средства по своему выбору может быть освобожден от уплаты налогов уже за 2020 год.Поправками также предусмотрено снижение на 50% транспортного налога для юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, в отношении транспортных средств, использующих сжиженный углеводородный газ, компримированный природный газ, сжиженный природный газ в качестве моторного топлива. В свою очередь, для организаций, задействованных в развитии газозаправочной инфраструктуры, обнуляется ставка по налогу на имущество в отношении вновь вводимых объектов газозаправочной инфраструктуры.

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584604327.html

https://ria.ru/20201111/ugol-1584028771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), экономика