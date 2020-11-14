Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201114/wandavision-1584427184.html
Объявлена дата выхода сериала Marvel "ВандаВижен"
Объявлена дата выхода сериала Marvel "ВандаВижен"
В официальном твиттер-аккаунте Marvel Studios опубликовали пост, в котором сообщили, когда состоится премьера сериала "ВандаВижен" – первого телесериала студии... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T02:30
2020-11-14T03:21
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584428346_20:0:1144:632_1400x0_80_0_0_2613d3ef9ac499f3315f57dbf50cfa25.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте Marvel Studios опубликовали пост, в котором сообщили, когда состоится премьера сериала "ВандаВижен" – первого телесериала студии на сервисе Disney+.В Deadline уточняют, ожидалось, что шоу выйдет в декабре, но на Disney+ не спешат выкладывать сразу все новинки на фоне пандемии коронавируса. Тем более, что в следующем месяце еще должен завершится второй сезон "Мандалорца". В сериале "ВандаВижен" внимание сосредоточится на Алой Ведьме (Элизабет Олсен) и Вижене (Пол Беттани), который живут тихой семейной жизнью в пригороде. Однако вскоре у них начинают спрашивать, чем они занимались раньше, зачем переехали и почему у них нет детей. Супергерои вспоминают о себе что-то важное и понимают, что мир на самом деле не такой, каким им казался.Режиссер проекта — Мэтт Шекман ("В Филадельфии всегда солнечно", "Все ненавидят Криса", "Фарго").
https://ria.ru/20201001/marvel-1577998753.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584428346_161:0:1004:632_1400x0_80_0_0_ac0e0f93e0f02b5681c633900fa521d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics

Объявлена дата выхода сериала Marvel "ВандаВижен"

02:30 14.11.2020 (обновлено: 03:21 14.11.2020)
 
© Marvel Studios Inc. (2020)Кадр из сериала "Ванда/Вижн"
Кадр из сериала Ванда/Вижн - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Marvel Studios Inc. (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте Marvel Studios опубликовали пост, в котором сообщили, когда состоится премьера сериала "ВандаВижен" – первого телесериала студии на сервисе Disney+.
"Наступает новая эра. Сериал "Ванда/Вижн" выйдет на платформе Disney+ 15 января", – говорится в тексте публикации.
В Deadline уточняют, ожидалось, что шоу выйдет в декабре, но на Disney+ не спешат выкладывать сразу все новинки на фоне пандемии коронавируса. Тем более, что в следующем месяце еще должен завершится второй сезон "Мандалорца".
В сериале "ВандаВижен" внимание сосредоточится на Алой Ведьме (Элизабет Олсен) и Вижене (Пол Беттани), который живут тихой семейной жизнью в пригороде. Однако вскоре у них начинают спрашивать, чем они занимались раньше, зачем переехали и почему у них нет детей. Супергерои вспоминают о себе что-то важное и понимают, что мир на самом деле не такой, каким им казался.
Режиссер проекта — Мэтт Шекман ("В Филадельфии всегда солнечно", "Все ненавидят Криса", "Фарго").
Скриншот сериала Marvel's 616 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 07:34Культура
Опубликован трейлер документального фильма о киновселенной Marvel
 
КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыMarvel Comics
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Мошенники придумали новую схему наживы на болезнях россиян
08:23И. о. главы Киргизии Жапаров будет участвовать в выборах президента
08:19В Петербурге обсудили перспективы расширения дородовой диагностики
08:10Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена
08:06В Германии за сутки выявили более 22,4 тысячи случаев COVID-19
08:05Япония намерена укрепить ВВС, так как у России "больше истребителей"
07:45В Хакасии увеличат число кислородных концентратов и тестов на COVID-19
07:37В Томске госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют на базе Дворца спорта
07:33Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев
06:49Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции
06:34Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале
06:00Закон о защите чувств верующих эффективен в России, считает эксперт
05:42NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*
05:11Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке
05:03Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США
05:02Москвичей предупредили о резком похолодании
04:11"Добивают государство": в Раде заявили о возможном дефолте на Украине
04:10Юрист рассказал, как не переплатить налоги
04:04Провалились очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship
03:17Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики
Лента новостейМолния