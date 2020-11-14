https://ria.ru/20201114/wandavision-1584427184.html

Объявлена дата выхода сериала Marvel "ВандаВижен"

Объявлена дата выхода сериала Marvel "ВандаВижен"

В официальном твиттер-аккаунте Marvel Studios опубликовали пост, в котором сообщили, когда состоится премьера сериала "ВандаВижен" – первого телесериала студии... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T02:30

2020-11-14T02:30

2020-11-14T03:21

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте Marvel Studios опубликовали пост, в котором сообщили, когда состоится премьера сериала "ВандаВижен" – первого телесериала студии на сервисе Disney+.В Deadline уточняют, ожидалось, что шоу выйдет в декабре, но на Disney+ не спешат выкладывать сразу все новинки на фоне пандемии коронавируса. Тем более, что в следующем месяце еще должен завершится второй сезон "Мандалорца". В сериале "ВандаВижен" внимание сосредоточится на Алой Ведьме (Элизабет Олсен) и Вижене (Пол Беттани), который живут тихой семейной жизнью в пригороде. Однако вскоре у них начинают спрашивать, чем они занимались раньше, зачем переехали и почему у них нет детей. Супергерои вспоминают о себе что-то важное и понимают, что мир на самом деле не такой, каким им казался.Режиссер проекта — Мэтт Шекман ("В Филадельфии всегда солнечно", "Все ненавидят Криса", "Фарго").

https://ria.ru/20201001/marvel-1577998753.html

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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics