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WP: Эспер отправлял Трампу секретное письмо о выводе войск из Афганистана
WP: Эспер отправлял Трампу секретное письмо о выводе войск из Афганистана
Бывший министр обороны США Марк Эспер перед своим увольнением направлял президенту Дональду Трампу секретные документы, в которых выражал озабоченность... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T13:17
2020-11-14T13:17
роберт о'брайен
марк эспер
дональд трамп
алексей миллер
афганистан
катар
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бывший министр обороны США Марк Эспер перед своим увольнением направлял президенту Дональду Трампу секретные документы, в которых выражал озабоченность заявлениями о выводе войск США из Афганистана до конца декабря, пишет газета Washington Post.По информации газеты, Эспер после обсуждения с высокопоставленными военными направил в Белый дом засекреченное письмо, в котором выразил обеспокоенность из-за дополнительных трат, неподходящих полевых условий и возможных трудностей для американских военных в связи с резким выводом войск из Афганистана. Бывший министр обороны, пишет газета, в письме указал, что поводами для беспокойства американских властей могут быть ущерб союзническим отношениям и возможные нарушения межафганских переговоров.В понедельник Трамп объявил о назначении Миллера и.о. министра обороны вместо Эспера.Ранее Трамп сообщил в Twitter, что "небольшое число смелых мужчин и женщин", оставшихся служить в Афганистане, должны вернуться домой к Рождеству. В английском языке, как и в русском, выражение Трампа можно истолковать двояко - как пожелание или как выражение уверенности, что так и произойдет.В США Рождество отмечают 25 декабря.Ранее США намеревались оставить в Афганистане 4 тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявлял, что их число должно сократиться до 2,5 тысячи.В сентябре в Катаре начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля.
https://ria.ru/20201108/bayden-1583591699.html
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роберт о'брайен, марк эспер, дональд трамп, алексей миллер, афганистан, катар, талибан, сша, в мире

WP: Эспер отправлял Трампу секретное письмо о выводе войск из Афганистана

13:17 14.11.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бывший министр обороны США Марк Эспер перед своим увольнением направлял президенту Дональду Трампу секретные документы, в которых выражал озабоченность заявлениями о выводе войск США из Афганистана до конца декабря, пишет газета Washington Post.
По информации газеты, Эспер после обсуждения с высокопоставленными военными направил в Белый дом засекреченное письмо, в котором выразил обеспокоенность из-за дополнительных трат, неподходящих полевых условий и возможных трудностей для американских военных в связи с резким выводом войск из Афганистана. Бывший министр обороны, пишет газета, в письме указал, что поводами для беспокойства американских властей могут быть ущерб союзническим отношениям и возможные нарушения межафганских переговоров.
В понедельник Трамп объявил о назначении Миллера и.о. министра обороны вместо Эспера.
Ранее Трамп сообщил в Twitter, что "небольшое число смелых мужчин и женщин", оставшихся служить в Афганистане, должны вернуться домой к Рождеству. В английском языке, как и в русском, выражение Трампа можно истолковать двояко - как пожелание или как выражение уверенности, что так и произойдет.
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Ранее США намеревались оставить в Афганистане 4 тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявлял, что их число должно сократиться до 2,5 тысячи.
В сентябре в Катаре начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля.
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Роберт О'БрайенМарк ЭсперДональд ТрампАлексей МиллерАфганистанКатарТалибанСШАВ мире
 
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