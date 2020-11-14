https://ria.ru/20201114/voyska-1584614585.html

WP: Эспер отправлял Трампу секретное письмо о выводе войск из Афганистана

WP: Эспер отправлял Трампу секретное письмо о выводе войск из Афганистана

Бывший министр обороны США Марк Эспер перед своим увольнением направлял президенту Дональду Трампу секретные документы, в которых выражал озабоченность... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:17

2020-11-14T13:17

2020-11-14T13:17

роберт о'брайен

марк эспер

дональд трамп

алексей миллер

афганистан

катар

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бывший министр обороны США Марк Эспер перед своим увольнением направлял президенту Дональду Трампу секретные документы, в которых выражал озабоченность заявлениями о выводе войск США из Афганистана до конца декабря, пишет газета Washington Post.По информации газеты, Эспер после обсуждения с высокопоставленными военными направил в Белый дом засекреченное письмо, в котором выразил обеспокоенность из-за дополнительных трат, неподходящих полевых условий и возможных трудностей для американских военных в связи с резким выводом войск из Афганистана. Бывший министр обороны, пишет газета, в письме указал, что поводами для беспокойства американских властей могут быть ущерб союзническим отношениям и возможные нарушения межафганских переговоров.В понедельник Трамп объявил о назначении Миллера и.о. министра обороны вместо Эспера.Ранее Трамп сообщил в Twitter, что "небольшое число смелых мужчин и женщин", оставшихся служить в Афганистане, должны вернуться домой к Рождеству. В английском языке, как и в русском, выражение Трампа можно истолковать двояко - как пожелание или как выражение уверенности, что так и произойдет.В США Рождество отмечают 25 декабря.Ранее США намеревались оставить в Афганистане 4 тысячи солдат, но помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявлял, что их число должно сократиться до 2,5 тысячи.В сентябре в Катаре начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и "Талибаном". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля.

https://ria.ru/20201108/bayden-1583591699.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/afganistan-1577113120.html

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катар

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роберт о'брайен, марк эспер, дональд трамп, алексей миллер, афганистан, катар, талибан, сша, в мире