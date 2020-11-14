Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/vecherinka-1584663493.html
Во Франции полиция разогнала вечеринку за нарушение карантина
Во Франции полиция разогнала вечеринку за нарушение карантина
Французские полицейские пресекли проходившую во время действия карантинных ограничений вечеринку в департаменте Валь-де-Марн близ Парижа, в ней участвовали... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T21:36
2020-11-14T21:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582355629_0:0:2974:1674_1400x0_80_0_0_083a54dc0e16df8b2c588c3e3427d73e.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Французские полицейские пресекли проходившую во время действия карантинных ограничений вечеринку в департаменте Валь-де-Марн близ Парижа, в ней участвовали примерно 300 человек, как минимум один из них заболел COVID-19."В ночь с 13 на 14 ноября полицейские прибыли на место, чтобы прекратить вечеринку, проводившуюся тайно в небольшом доме в коммуне Жуанвиль-Ле-Пон (в департаменте Валь-де-Марн), в которой участвовали от 300 до 400 гостей в нарушение всех действующих санитарных правил. Было установлено сегодня утром, что по меньшей мере у одного из участников тест на COVID-19 дал положительный результат", - говорится в заявлении префектуры полиции Парижа, размещенном в Twitter.Правоохранители призвали всех участников вечеринки, которые полностью не соблюдали противоэпидемические меры, сделать тесты на коронавирус и самоизолироваться в ожидании результатов. Полицейские начали расследование с целью найти организаторов вечеринки и владельца помещений.По данным радиостанции France Bleu, несмотря на запрет на свободный выход из дома, в соцсетях рассылались приглашения на эту вечеринку.В свою очередь, как отмечает телеканал BFMTV, участники вечеринки сделали из домика ночной клуб. В лофте собралось примерно 300-400 человек. В одной его части люди танцевали и курили кальян, в другой произошли потасовки. Полиции пришлось вмешаться, чтобы остановить драку. Однако агрессивно настроенные участники вечеринки принялись кидать в правоохранителей подручные предметы, в том числе бутылки. Правоохранители были вынуждены отступить, применив гранаты со слезоточивым газом.Один из участников вечеринки был доставлен в больницу с травмой глаза. В итоге полицейские никого не задержали и никому не выписали штраф за несоблюдение ограничений. Полиция подала жалобу в связи с "насилием в отношении представителей власти".На фоне значительного увеличения числа заболевших коронавирусом во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин. Закрыты рестораны, бары, магазины, которые не относятся к списку первоочередных, запрещены передвижения из одного региона страны в другой. Жители Франции, как и весной во время первого режима самоизоляции, обязаны заполнять специальное свидетельство с указанием причины выхода из дома, в числе которых - поездки на работу, поход к врачу или в магазин за продуктами, помощь родственникам, физическая активность в километре от дома. В этот раз руководство Франции приняло решение не закрывать школы и колледжи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582355629_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_898f0a8396111c66762faf1d39bb3dd3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, франция, париж, в мире

Во Франции полиция разогнала вечеринку за нарушение карантина

21:36 14.11.2020 (обновлено: 21:37 14.11.2020)
 
© REUTERS / Charles PlatiauСотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже
Сотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Французские полицейские пресекли проходившую во время действия карантинных ограничений вечеринку в департаменте Валь-де-Марн близ Парижа, в ней участвовали примерно 300 человек, как минимум один из них заболел COVID-19.
"В ночь с 13 на 14 ноября полицейские прибыли на место, чтобы прекратить вечеринку, проводившуюся тайно в небольшом доме в коммуне Жуанвиль-Ле-Пон (в департаменте Валь-де-Марн), в которой участвовали от 300 до 400 гостей в нарушение всех действующих санитарных правил. Было установлено сегодня утром, что по меньшей мере у одного из участников тест на COVID-19 дал положительный результат", - говорится в заявлении префектуры полиции Парижа, размещенном в Twitter.
Правоохранители призвали всех участников вечеринки, которые полностью не соблюдали противоэпидемические меры, сделать тесты на коронавирус и самоизолироваться в ожидании результатов. Полицейские начали расследование с целью найти организаторов вечеринки и владельца помещений.
По данным радиостанции France Bleu, несмотря на запрет на свободный выход из дома, в соцсетях рассылались приглашения на эту вечеринку.
В свою очередь, как отмечает телеканал BFMTV, участники вечеринки сделали из домика ночной клуб. В лофте собралось примерно 300-400 человек. В одной его части люди танцевали и курили кальян, в другой произошли потасовки. Полиции пришлось вмешаться, чтобы остановить драку. Однако агрессивно настроенные участники вечеринки принялись кидать в правоохранителей подручные предметы, в том числе бутылки. Правоохранители были вынуждены отступить, применив гранаты со слезоточивым газом.
Один из участников вечеринки был доставлен в больницу с травмой глаза. В итоге полицейские никого не задержали и никому не выписали штраф за несоблюдение ограничений. Полиция подала жалобу в связи с "насилием в отношении представителей власти".
На фоне значительного увеличения числа заболевших коронавирусом во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин. Закрыты рестораны, бары, магазины, которые не относятся к списку первоочередных, запрещены передвижения из одного региона страны в другой. Жители Франции, как и весной во время первого режима самоизоляции, обязаны заполнять специальное свидетельство с указанием причины выхода из дома, в числе которых - поездки на работу, поход к врачу или в магазин за продуктами, помощь родственникам, физическая активность в километре от дома. В этот раз руководство Франции приняло решение не закрывать школы и колледжи.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Челябинской области семья погибла при пожаре в частном доме
08:33Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
Лента новостейМолния