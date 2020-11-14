https://ria.ru/20201114/vecherinka-1584663493.html

Во Франции полиция разогнала вечеринку за нарушение карантина

Во Франции полиция разогнала вечеринку за нарушение карантина

Французские полицейские пресекли проходившую во время действия карантинных ограничений вечеринку в департаменте Валь-де-Марн близ Парижа, в ней участвовали... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T21:36

2020-11-14T21:36

2020-11-14T21:37

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Французские полицейские пресекли проходившую во время действия карантинных ограничений вечеринку в департаменте Валь-де-Марн близ Парижа, в ней участвовали примерно 300 человек, как минимум один из них заболел COVID-19."В ночь с 13 на 14 ноября полицейские прибыли на место, чтобы прекратить вечеринку, проводившуюся тайно в небольшом доме в коммуне Жуанвиль-Ле-Пон (в департаменте Валь-де-Марн), в которой участвовали от 300 до 400 гостей в нарушение всех действующих санитарных правил. Было установлено сегодня утром, что по меньшей мере у одного из участников тест на COVID-19 дал положительный результат", - говорится в заявлении префектуры полиции Парижа, размещенном в Twitter.Правоохранители призвали всех участников вечеринки, которые полностью не соблюдали противоэпидемические меры, сделать тесты на коронавирус и самоизолироваться в ожидании результатов. Полицейские начали расследование с целью найти организаторов вечеринки и владельца помещений.По данным радиостанции France Bleu, несмотря на запрет на свободный выход из дома, в соцсетях рассылались приглашения на эту вечеринку.В свою очередь, как отмечает телеканал BFMTV, участники вечеринки сделали из домика ночной клуб. В лофте собралось примерно 300-400 человек. В одной его части люди танцевали и курили кальян, в другой произошли потасовки. Полиции пришлось вмешаться, чтобы остановить драку. Однако агрессивно настроенные участники вечеринки принялись кидать в правоохранителей подручные предметы, в том числе бутылки. Правоохранители были вынуждены отступить, применив гранаты со слезоточивым газом.Один из участников вечеринки был доставлен в больницу с травмой глаза. В итоге полицейские никого не задержали и никому не выписали штраф за несоблюдение ограничений. Полиция подала жалобу в связи с "насилием в отношении представителей власти".На фоне значительного увеличения числа заболевших коронавирусом во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин. Закрыты рестораны, бары, магазины, которые не относятся к списку первоочередных, запрещены передвижения из одного региона страны в другой. Жители Франции, как и весной во время первого режима самоизоляции, обязаны заполнять специальное свидетельство с указанием причины выхода из дома, в числе которых - поездки на работу, поход к врачу или в магазин за продуктами, помощь родственникам, физическая активность в километре от дома. В этот раз руководство Франции приняло решение не закрывать школы и колледжи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, париж, в мире