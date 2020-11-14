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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584576167.html
Трамп рассказал, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
Трамп рассказал, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
Американская вакцина от COVID-19 станет широко доступна для населения Соединенных Штатов в апреле следующего года, заявил президент США Дональд Трамп на фоне... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T00:56
2020-11-14T02:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Американская вакцина от COVID-19 станет широко доступна для населения Соединенных Штатов в апреле следующего года, заявил президент США Дональд Трамп на фоне заявлений BioNTech и Pfizer об успешной третьей фазе испытаний препарата.А середине сентября Трамп уже обещал вакцину к апрелю, также он говорил, что массовая вакцинация в США начнется до президентских выборов, то есть до 3 ноября.В пятницу Трамп сообщил, что вначале прививать от коронавируса будут группы риска и работников сферы здравоохранения.Совместно разрабатывающие вакцину немецкая компания BioNTech и американская Pfizer сообщили в понедельник об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп рассказал, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США

00:56 14.11.2020 (обновлено: 02:21 14.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп после выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп после выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Американская вакцина от COVID-19 станет широко доступна для населения Соединенных Штатов в апреле следующего года, заявил президент США Дональд Трамп на фоне заявлений BioNTech и Pfizer об успешной третьей фазе испытаний препарата.
А середине сентября Трамп уже обещал вакцину к апрелю, также он говорил, что массовая вакцинация в США начнется до президентских выборов, то есть до 3 ноября.
В пятницу Трамп сообщил, что вначале прививать от коронавируса будут группы риска и работников сферы здравоохранения.
"Мы ждем одобрения. В апреле вакцина будет широко доступна для всего населения за исключением штата Нью-Йорк, где губернатор по политическим причинам – что плохо по соображениям здравоохранения – решил отложить вопрос с вакцинацией", - сказал американский лидер.
Совместно разрабатывающие вакцину немецкая компания BioNTech и американская Pfizer сообщили в понедельник об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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