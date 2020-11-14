https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584576167.html

Трамп рассказал, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США

Трамп рассказал, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США

Американская вакцина от COVID-19 станет широко доступна для населения Соединенных Штатов в апреле следующего года, заявил президент США Дональд Трамп на фоне... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T00:56

2020-11-14T00:56

2020-11-14T02:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Американская вакцина от COVID-19 станет широко доступна для населения Соединенных Штатов в апреле следующего года, заявил президент США Дональд Трамп на фоне заявлений BioNTech и Pfizer об успешной третьей фазе испытаний препарата.А середине сентября Трамп уже обещал вакцину к апрелю, также он говорил, что массовая вакцинация в США начнется до президентских выборов, то есть до 3 ноября.В пятницу Трамп сообщил, что вначале прививать от коронавируса будут группы риска и работников сферы здравоохранения.Совместно разрабатывающие вакцину немецкая компания BioNTech и американская Pfizer сообщили в понедельник об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/vybory-1583985352.html

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коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире