https://ria.ru/20201114/ushel-iz-zhizni-armen-dzhigarkhanyan-1584649512.html
Ушел из жизни Армен Джигарханян
Ушел из жизни Армен Джигарханян
На 85-году жизни скончался Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян. В его фильмографии более 300 ярких ролей, за что он был занесен в Книгу рекордов Гинесса и по праву считался одним из самых узнаваемых российских актеров.
2020-11-14T18:55
2020-11-14T18:55
2020-11-14T18:55
видео
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Зрители полюбили его за образы судьи Кригса в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!", Тристана из "Собаки на сене", знаменитого Горбатого из "Место встречи изменить нельзя" и другие великолепные актерские работы. В 2018 году актер был серьезно болен, но после лечения продолжил заниматься театральным искусством. Армен Джигарханян руководил собственным театром и был награжден множеством премий.
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Ушел из жизни Армен Джигарханян
На 85-году жизни скончался Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян. В его фильмографии более 300 ярких ролей, за что он был занесен в Книгу рекордов Гинесса и по праву считался одним из самых узнаваемых российских актеров.
Зрители полюбили его за образы судьи Кригса в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», Тристана из «Собаки на сене», знаменитого Горбатого из «Место встречи изменить нельзя» и другие великолепные актерские работы.
В 2018 году актер был серьезно болен, но после лечения продолжил заниматься театральным искусством. Армен Джигарханян руководил собственным театром и был награжден множеством премий.
2020-11-14T18:55
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PT3M03S
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видео, видео
Ушел из жизни Армен Джигарханян
На 85-году жизни скончался Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян. В его фильмографии более 300 ярких ролей, за что он был занесен в Книгу рекордов Гинесса и по праву считался одним из самых узнаваемых российских актеров.
2020-11-14T18:55
true
PT3M03S
Ушел из жизни Армен Джигарханян
На 85-году жизни скончался Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян. В его фильмографии более 300 ярких ролей, за что он был занесен в Книгу рекордов Гинесса и по праву считался одним из самых узнаваемых российских актеров.
Зрители полюбили его за образы судьи Кригса в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!", Тристана из "Собаки на сене", знаменитого Горбатого из "Место встречи изменить нельзя" и другие великолепные актерские работы.
В 2018 году актер был серьезно болен, но после лечения продолжил заниматься театральным искусством. Армен Джигарханян руководил собственным театром и был награжден множеством премий.