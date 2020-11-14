https://ria.ru/20201114/ushel-iz-zhizni-armen-dzhigarkhanyan-1584649512.html

Ушел из жизни Армен Джигарханян

Ушел из жизни Армен Джигарханян

На 85-году жизни скончался Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян. В его фильмографии более 300 ярких ролей, за что он был занесен в Книгу рекордов Гинесса и по праву считался одним из самых узнаваемых российских актеров.

2020-11-14T18:55

2020-11-14T18:55

2020-11-14T18:55

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Зрители полюбили его за образы судьи Кригса в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!", Тристана из "Собаки на сене", знаменитого Горбатого из "Место встречи изменить нельзя" и другие великолепные актерские работы. В 2018 году актер был серьезно болен, но после лечения продолжил заниматься театральным искусством. Армен Джигарханян руководил собственным театром и был награжден множеством премий.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ушел из жизни Армен Джигарханян На 85-году жизни скончался Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян. В его фильмографии более 300 ярких ролей, за что он был занесен в Книгу рекордов Гинесса и по праву считался одним из самых узнаваемых российских актеров. Зрители полюбили его за образы судьи Кригса в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», Тристана из «Собаки на сене», знаменитого Горбатого из «Место встречи изменить нельзя» и другие великолепные актерские работы. В 2018 году актер был серьезно болен, но после лечения продолжил заниматься театральным искусством. Армен Джигарханян руководил собственным театром и был награжден множеством премий. 2020-11-14T18:55 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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