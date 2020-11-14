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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201114/tramp-1584585215.html
Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена
Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена
Президент США Дональд Трамп будет следовать конституции страны и покинет Белый дом, если на выборах подтвердится победа его оппонента Джо Байдена, Трамп не... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T08:10
2020-11-14T08:10
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет следовать конституции страны и покинет Белый дом, если на выборах подтвердится победа его оппонента Джо Байдена, Трамп не строит планов по свержению избранного правительства и лишь хочет честной борьбы, рассказал корреспондент Fox News Херальдо Ривера по итогам своего разговора с Трампом.В пятницу Трамп впервые за неделю выступил перед журналистами после предполагаемого поражения на выборах, которые, по предварительным данным СМИ, выигрывает Джо Байден. Трамп завершил свое выступление, отказавшись отвечать на вопросы журналистов, в том числе и на то, собирается ли он признавать свой проигрыш Байдену.По словам Риверы, у него создалось впечатление, что если процесс будет против Трампа, то он будет следовать конституции США и покинет Белый дом.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена

08:10 14.11.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп перед выступлением в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп перед выступлением в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет следовать конституции страны и покинет Белый дом, если на выборах подтвердится победа его оппонента Джо Байдена, Трамп не строит планов по свержению избранного правительства и лишь хочет честной борьбы, рассказал корреспондент Fox News Херальдо Ривера по итогам своего разговора с Трампом.
В пятницу Трамп впервые за неделю выступил перед журналистами после предполагаемого поражения на выборах, которые, по предварительным данным СМИ, выигрывает Джо Байден. Трамп завершил свое выступление, отказавшись отвечать на вопросы журналистов, в том числе и на то, собирается ли он признавать свой проигрыш Байдену.
"Мне он показался чемпионом-тяжеловесом в финальном раунде битвы, готовый ответить на удар гонга … Он сказал мне, что он реалист, сказал, что поступит правильно", - сказал Ривера в эфире Fox News.
По словам Риверы, у него создалось впечатление, что если процесс будет против Трампа, то он будет следовать конституции США и покинет Белый дом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
06:24Выборы президента США — 2020
В Сети обсуждают фото "поседевшего из-за выборов" Трампа
"У меня не создалось впечатления, что он строит заговор по свержению избранного правительства. Он просто хочет честной борьбы", - подчеркнул он.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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