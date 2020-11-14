https://ria.ru/20201114/tramp-1584585215.html

Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена

Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена

Президент США Дональд Трамп будет следовать конституции страны и покинет Белый дом, если на выборах подтвердится победа его оппонента Джо Байдена, Трамп не... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T08:10

2020-11-14T08:10

2020-11-14T08:10

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет следовать конституции страны и покинет Белый дом, если на выборах подтвердится победа его оппонента Джо Байдена, Трамп не строит планов по свержению избранного правительства и лишь хочет честной борьбы, рассказал корреспондент Fox News Херальдо Ривера по итогам своего разговора с Трампом.В пятницу Трамп впервые за неделю выступил перед журналистами после предполагаемого поражения на выборах, которые, по предварительным данным СМИ, выигрывает Джо Байден. Трамп завершил свое выступление, отказавшись отвечать на вопросы журналистов, в том числе и на то, собирается ли он признавать свой проигрыш Байдену.По словам Риверы, у него создалось впечатление, что если процесс будет против Трампа, то он будет следовать конституции США и покинет Белый дом.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201114/tramp-1584581828.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире