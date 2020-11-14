https://ria.ru/20201114/superinfektsiya-1584646686.html

На Украине предупредили о возможности возникновения "суперинфекции"

На Украине предупредили о возможности возникновения "суперинфекции"

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "112" заявил, что в стране есть вероятность возникновения "суперинфекции". РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T18:26

2020-11-14T18:26

2020-11-14T18:47

распространение нового коронавируса

виктор ляшко

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571678812_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3e9d990a407e2fb2211a271880254946.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "112" заявил, что в стране есть вероятность возникновения "суперинфекции".Ляшко отметил, что на Украине возможны два сценария развития эпидемий гриппа и коронавируса. Он заявил, что в стране наблюдается рост гриппоподобных заболеваний."Может быть сценарий, который мы наблюдали в Южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетается коронавирус с гриппом, — и это достаточно тяжелое течение заболевания", — заявил он.На Украине с 14 ноября по 30 ноября действует карантин выходного дня. В период с субботы до понедельника запрещается прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности, деятельность учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий, прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

https://ria.ru/20201112/zelenskiy-1584374400.html

https://ria.ru/20201109/gospitalizatsiya-1583770970.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор ляшко, украина, в мире