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https://ria.ru/20201114/superinfektsiya-1584646686.html
На Украине предупредили о возможности возникновения "суперинфекции"
На Украине предупредили о возможности возникновения "суперинфекции"
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "112" заявил, что в стране есть вероятность возникновения "суперинфекции". РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T18:26
2020-11-14T18:47
распространение нового коронавируса
виктор ляшко
украина
в мире
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "112" заявил, что в стране есть вероятность возникновения "суперинфекции".Ляшко отметил, что на Украине возможны два сценария развития эпидемий гриппа и коронавируса. Он заявил, что в стране наблюдается рост гриппоподобных заболеваний."Может быть сценарий, который мы наблюдали в Южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетается коронавирус с гриппом, — и это достаточно тяжелое течение заболевания", — заявил он.На Украине с 14 ноября по 30 ноября действует карантин выходного дня. В период с субботы до понедельника запрещается прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности, деятельность учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий, прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
https://ria.ru/20201112/zelenskiy-1584374400.html
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виктор ляшко, украина, в мире

На Украине предупредили о возможности возникновения "суперинфекции"

18:26 14.11.2020 (обновлено: 18:47 14.11.2020)
 
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "112" заявил, что в стране есть вероятность возникновения "суперинфекции".
Ляшко отметил, что на Украине возможны два сценария развития эпидемий гриппа и коронавируса. Он заявил, что в стране наблюдается рост гриппоподобных заболеваний.
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"Может быть сценарий, который мы наблюдали в Южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетается коронавирус с гриппом, — и это достаточно тяжелое течение заболевания", — заявил он.
На Украине с 14 ноября по 30 ноября действует карантин выходного дня. В период с субботы до понедельника запрещается прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности, деятельность учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий, прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
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