https://ria.ru/20201114/sotrudniki-1584582106.html

Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале

Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале

Все сотрудники компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft в Монреале были благополучно эвакуированы после сообщения о захвате заложников, сообщила РИА... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T06:34

2020-11-14T06:34

2020-11-14T06:34

монреаль

канада

торонто

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ТОРОНТО, 14 ноя - РИА Новости. Все сотрудники компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft в Монреале были благополучно эвакуированы после сообщения о захвате заложников, сообщила РИА Новости представитель компании Хизер Стил.Ранее полиция Монреаля сообщила о спецоперации в районе, где расположен офис компании Ubisoft, после звонка о вооруженном ограблении. СМИ сообщали о возможном захвате заложников. Правоохранители не обнаружили угроз в здании и теперь ищут тех, кто заявил о нападении.Компания поблагодарила сотрудников полиции. "Мы также хотели бы поблагодарить полицию Монреаля за их оперативную и профессиональную реакцию, которая помогла взять ситуацию под контроль... Мы очень рады, что все разрешилось без происшествий и мы хотели бы поблагодарить всех вас за вашу поддержку и добрые слова", - сообщается в заявлении Ubisoft, опубликованном в Twitter.

https://ria.ru/20201113/evakuatsiya-1584573762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

монреаль, канада, торонто, в мире