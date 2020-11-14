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Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале
Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале
Все сотрудники компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft в Монреале были благополучно эвакуированы после сообщения о захвате заложников, сообщила РИА... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T06:34
2020-11-14T06:34
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ТОРОНТО, 14 ноя - РИА Новости. Все сотрудники компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft в Монреале были благополучно эвакуированы после сообщения о захвате заложников, сообщила РИА Новости представитель компании Хизер Стил.Ранее полиция Монреаля сообщила о спецоперации в районе, где расположен офис компании Ubisoft, после звонка о вооруженном ограблении. СМИ сообщали о возможном захвате заложников. Правоохранители не обнаружили угроз в здании и теперь ищут тех, кто заявил о нападении.Компания поблагодарила сотрудников полиции. "Мы также хотели бы поблагодарить полицию Монреаля за их оперативную и профессиональную реакцию, которая помогла взять ситуацию под контроль... Мы очень рады, что все разрешилось без происшествий и мы хотели бы поблагодарить всех вас за вашу поддержку и добрые слова", - сообщается в заявлении Ubisoft, опубликованном в Twitter.
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монреаль, канада, торонто, в мире

Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале

06:34 14.11.2020
 
© REUTERS / CHRISTINNE MUSCHIПолиция в Монреале возле здания офиса Ubisoft, где могут находиться заложники
Полиция в Монреале возле здания офиса Ubisoft, где могут находиться заложники - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© REUTERS / CHRISTINNE MUSCHI
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ТОРОНТО, 14 ноя - РИА Новости. Все сотрудники компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft в Монреале были благополучно эвакуированы после сообщения о захвате заложников, сообщила РИА Новости представитель компании Хизер Стил.
Ранее полиция Монреаля сообщила о спецоперации в районе, где расположен офис компании Ubisoft, после звонка о вооруженном ограблении. СМИ сообщали о возможном захвате заложников. Правоохранители не обнаружили угроз в здании и теперь ищут тех, кто заявил о нападении.
"После сообщений об инциденте в студии, поступивших ранее сегодня, 13 ноября, мы с облегчением подтверждаем, что все члены нашей команды Ubisoft в Монреале в безопасности и были эвакуированы из помещения", - сообщила Стил.
Компания поблагодарила сотрудников полиции. "Мы также хотели бы поблагодарить полицию Монреаля за их оперативную и профессиональную реакцию, которая помогла взять ситуацию под контроль... Мы очень рады, что все разрешилось без происшествий и мы хотели бы поблагодарить всех вас за вашу поддержку и добрые слова", - сообщается в заявлении Ubisoft, опубликованном в Twitter.
Кадры с места возможного захвата заложников в Монреале - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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