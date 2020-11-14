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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201114/sotrudnichestvo-1584643743.html
Чжун Наньшань: КНР и РФ - образец сотрудничества по борьбе с COVID-19
Чжун Наньшань: КНР и РФ - образец сотрудничества по борьбе с COVID-19
РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:54
2020-11-14T17:54
россия-китай: главное
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
китай
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Академик Инженерной академии Китая, прославленный эксперт в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань в пятницу заявил, что Китай и Россия в духе концепции сообщества единой судьбы человечества развернули широкое сотрудничество в сферах профилактики контроля новой коронавирусной инфекции, диагностики и лечения заразившихся, а также разработки соответствующих лекарств, став образцом глобального противоэпидемического сотрудничества.Он сделал такое заявление на прошедшем в онлайн и офлайн-форматах международном конгрессе "COVID-19: пандемия XXI века", который был организован совместными усилиями Гуандунского фармацевтического университета и Башкирского государственного медицинского университета.Выступая с докладом по видеосвязи, Чжун Наньшань отметил, что перед лицом коронавирусной пандемии страны всего мира должны постоянно углублять обмены и сотрудничество, а также разрабатывать долгосрочные меры реагирования с учетом повышения целенаправленности и эффективности усилий для профилактики и контроля пандемии.Говоря о противоэпидемической стратегии, Чжун Наньшаньназвал "нереальной, ненаучной и негуманитарной" методику приобретения коллективного иммунитета путем естественного заражения, подчеркнув, что иммунитет должен достигаться путем массовой вакцинации.Он также призвал обращать повышенное внимание на бессимптомных носителей коронавируса, которые по данным исследователей, обладают повышенной контагиозностью. Он также назвал экстренно необходимой организацию массового тестирования на нуклеиновую кислоту коронавируса в микрорайонах, где по неизвестным причинам произошло кластерное заражение коронавирусом.Этот международный конгресс прошел при содействии Китайско-российской ассоциации медицинских университетов. Он призван способствовать сотрудничеству между Китаем и Россией в борьбе с COVID-19, обобщить накопленный опыт международного противоэпидемического сотрудничества, а также в дальнейшем углубить такое сотрудничество как между Китаем и Россией, так и по всему миру.Участники конгресса провели обмен мнениями по ряду вопросов, в том числе прогрессу в лечении COVID-19, профилактике и борьбе с COVID-19 при помощи китайской и западной медицин, изучению эффективности выработки антител против вируса SARS-CoV-2 у пациентов с COVID-19, а также исследованию и разработке лекарств для лечения COVID-19.Главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов сообщил, что пандемия COVID-19 - это испытание для всех стран и России в том числе, которая одной из первых начала принимать меры для сдерживания распространения этой инфекции и подготовки системы здравоохранения для оказания помощи больным.По словам Чуланова, сегодняшний конгресс предоставил благоприятную возможность делиться опытом, знаниями и результатами научных исследований по борьбе с COVID-19. Он выразил надежду на скорейшую победу над пандемией благодаря объединению усилий всех стран. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, китай, в мире

Чжун Наньшань: КНР и РФ - образец сотрудничества по борьбе с COVID-19

17:54 14.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРазгрузка в казанском аэропорту транспортного самолета Ан-124 "Руслан"", доставившего маски и медицинское оборудование из Хайнаня
Разгрузка в казанском аэропорту транспортного самолета Ан-124 Руслан, доставившего маски и медицинское оборудование из Хайнаня - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Академик Инженерной академии Китая, прославленный эксперт в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань в пятницу заявил, что Китай и Россия в духе концепции сообщества единой судьбы человечества развернули широкое сотрудничество в сферах профилактики контроля новой коронавирусной инфекции, диагностики и лечения заразившихся, а также разработки соответствующих лекарств, став образцом глобального противоэпидемического сотрудничества.
Он сделал такое заявление на прошедшем в онлайн и офлайн-форматах международном конгрессе "COVID-19: пандемия XXI века", который был организован совместными усилиями Гуандунского фармацевтического университета и Башкирского государственного медицинского университета.
Выступая с докладом по видеосвязи, Чжун Наньшань отметил, что перед лицом коронавирусной пандемии страны всего мира должны постоянно углублять обмены и сотрудничество, а также разрабатывать долгосрочные меры реагирования с учетом повышения целенаправленности и эффективности усилий для профилактики и контроля пандемии.
Говоря о противоэпидемической стратегии, Чжун Наньшаньназвал "нереальной, ненаучной и негуманитарной" методику приобретения коллективного иммунитета путем естественного заражения, подчеркнув, что иммунитет должен достигаться путем массовой вакцинации.
Он также призвал обращать повышенное внимание на бессимптомных носителей коронавируса, которые по данным исследователей, обладают повышенной контагиозностью. Он также назвал экстренно необходимой организацию массового тестирования на нуклеиновую кислоту коронавируса в микрорайонах, где по неизвестным причинам произошло кластерное заражение коронавирусом.
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Этот международный конгресс прошел при содействии Китайско-российской ассоциации медицинских университетов. Он призван способствовать сотрудничеству между Китаем и Россией в борьбе с COVID-19, обобщить накопленный опыт международного противоэпидемического сотрудничества, а также в дальнейшем углубить такое сотрудничество как между Китаем и Россией, так и по всему миру.
Участники конгресса провели обмен мнениями по ряду вопросов, в том числе прогрессу в лечении COVID-19, профилактике и борьбе с COVID-19 при помощи китайской и западной медицин, изучению эффективности выработки антител против вируса SARS-CoV-2 у пациентов с COVID-19, а также исследованию и разработке лекарств для лечения COVID-19.
Главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов сообщил, что пандемия COVID-19 - это испытание для всех стран и России в том числе, которая одной из первых начала принимать меры для сдерживания распространения этой инфекции и подготовки системы здравоохранения для оказания помощи больным.
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По словам Чуланова, сегодняшний конгресс предоставил благоприятную возможность делиться опытом, знаниями и результатами научных исследований по борьбе с COVID-19. Он выразил надежду на скорейшую победу над пандемией благодаря объединению усилий всех стран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Россия-Китай: ГлавноеВладимир ЧулановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКитайВ мире
 
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