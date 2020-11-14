https://ria.ru/20201114/sochinenie-1584605077.html

Итоговое сочинение для выпускников могут перенести из-за пандемии

Итоговое сочинение для выпускников могут перенести из-за пандемии

Итоговое сочинение в российских школах могут перенести, если эпидемиологическая ситуация не позволит провести его, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:01

2020-11-14T12:01

2020-11-14T16:04

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образование - общество

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Итоговое сочинение в российских школах могут перенести, если эпидемиологическая ситуация не позволит провести его, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Я думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по этому поводу. Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина — нет. Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены", — сказал он в интервью "Российской газете".По его словам, вариант проведения сочинения в дистанционном формате ведомство не рассматривает, поскольку есть риск, что в домашних условиях "это испытание вообще превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников".Музаев также отметил, что в будущем формат сочинения нужно будет пересмотреть — чтобы не объявлять тематические направления в начале года и не давать различным интернет-ресурсам возможность публиковать шаблоны работ, которые ученики затем пытаются подогнать под свою конкретную тему. Но в этом году таких изменений не будет, потому что из-за пандемии школьники и так оказались в сложных условиях.Ранее сообщалось, что итоговое сочинение в этом году состоится 2 декабря, а дополнительные дни для тех, кто получит незачет, не явится на сочинение или не сможет написать его по уважительным причинам, — 3 февраля и 5 мая 2021 года.Успешное написание итогового сочинения служит для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе "зачет/незачет". Школьники с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе писать изложение.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200828/sochinenie-1576438362.html

https://ria.ru/20200917/postuplenie-1577388416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, образование - общество