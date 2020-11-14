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Итоговое сочинение для выпускников могут перенести из-за пандемии
Итоговое сочинение для выпускников могут перенести из-за пандемии
Итоговое сочинение в российских школах могут перенести, если эпидемиологическая ситуация не позволит провести его, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:01
2020-11-14T16:04
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Итоговое сочинение в российских школах могут перенести, если эпидемиологическая ситуация не позволит провести его, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Я думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по этому поводу. Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина — нет. Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены", — сказал он в интервью "Российской газете".По его словам, вариант проведения сочинения в дистанционном формате ведомство не рассматривает, поскольку есть риск, что в домашних условиях "это испытание вообще превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников".Музаев также отметил, что в будущем формат сочинения нужно будет пересмотреть — чтобы не объявлять тематические направления в начале года и не давать различным интернет-ресурсам возможность публиковать шаблоны работ, которые ученики затем пытаются подогнать под свою конкретную тему. Но в этом году таких изменений не будет, потому что из-за пандемии школьники и так оказались в сложных условиях.Ранее сообщалось, что итоговое сочинение в этом году состоится 2 декабря, а дополнительные дни для тех, кто получит незачет, не явится на сочинение или не сможет написать его по уважительным причинам, — 3 февраля и 5 мая 2021 года.Успешное написание итогового сочинения служит для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе "зачет/незачет". Школьники с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе писать изложение.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, образование - общество

Итоговое сочинение для выпускников могут перенести из-за пандемии

12:01 14.11.2020 (обновлено: 16:04 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИтоговое сочинение в российских школах
Итоговое сочинение в российских школах - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Итоговое сочинение в российских школах могут перенести, если эпидемиологическая ситуация не позволит провести его, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Я думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по этому поводу. Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина — нет. Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены", — сказал он в интервью "Российской газете".
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По его словам, вариант проведения сочинения в дистанционном формате ведомство не рассматривает, поскольку есть риск, что в домашних условиях "это испытание вообще превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников".
Музаев также отметил, что в будущем формат сочинения нужно будет пересмотреть — чтобы не объявлять тематические направления в начале года и не давать различным интернет-ресурсам возможность публиковать шаблоны работ, которые ученики затем пытаются подогнать под свою конкретную тему. Но в этом году таких изменений не будет, потому что из-за пандемии школьники и так оказались в сложных условиях.
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Ранее сообщалось, что итоговое сочинение в этом году состоится 2 декабря, а дополнительные дни для тех, кто получит незачет, не явится на сочинение или не сможет написать его по уважительным причинам, — 3 февраля и 5 мая 2021 года.
Успешное написание итогового сочинения служит для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе "зачет/незачет". Школьники с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе писать изложение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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