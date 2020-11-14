https://ria.ru/20201114/rossiyane-1584578897.html
У генконсульства в Монреале нет сведений о россиянах среди эвакуированных
У генконсульства в Монреале нет сведений о россиянах среди эвакуированных
Генконсульство РФ в Монреале не располагает сведениями о россиянах среди людей, эвакуированных из здания компании Ubisoft, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T02:27
2020-11-14T02:27
2020-11-14T02:27
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Генконсульство РФ в Монреале не располагает сведениями о россиянах среди людей, эвакуированных из здания компании Ubisoft, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.В пятницу днем полиция Монреаля сообщила о некоей спецоперации, а сотрудники компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft сообщали в соцсетях о том, что их эвакуировали на крышу здания компании. Сообщалось, что речь могла идти о захвате заложников. Полиция, не называя повода спецоперации, просила жителей города избегать района, где он проходила.Полиция города сообщила позднее, что "реальной угрозы", а в также пострадавших в ходе спецоперации обнаружено не было. Теперь полиция ищет того, кто сообщил о захвате заложников.Российские дипломаты, как сообщили в дипмисии, продолжают следить за развитием ситуации.
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости.
Генконсульство РФ в Монреале
не располагает сведениями о россиянах среди людей, эвакуированных из здания компании Ubisoft, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
В пятницу днем полиция Монреаля сообщила о некоей спецоперации, а сотрудники компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft сообщали в соцсетях о том, что их эвакуировали на крышу здания компании. Сообщалось, что речь могла идти о захвате заложников. Полиция, не называя повода спецоперации, просила жителей города избегать района, где он проходила.
"Генеральное консульство находится в контакте с полицией Монреаля. Сведения о нахождении в здании российских граждан в настоящее время отсутствуют", - сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Полиция города сообщила позднее, что "реальной угрозы", а в также пострадавших в ходе спецоперации обнаружено не было. Теперь полиция ищет того, кто сообщил о захвате заложников.
Российские дипломаты, как сообщили в дипмисии, продолжают следить за развитием ситуации.