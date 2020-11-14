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Названы обязательные продукты в рационе
Названы обязательные продукты в рационе
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" порекомендовал включить в ежедневный рацион клетчатку. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:16
2020-11-14T18:20
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" порекомендовал включить в ежедневный рацион клетчатку.По его словам, она улучшает прохождение пищевого комка по кишечнику, поскольку позволяет набрать ему необходимый объем."Вы не можете объем создать курицей: сколько этой курицы надо съесть? Или мяса? Вы объем создаете клетчаткой", — рассказал врач.Среди продуктов, которые богаты этим компонентом, он перечислил отруби и каши. При этом он призвал не злоупотреблять ими, поскольку это может спровоцировать запор.Также Мясников посоветовал съедать в день по полкилограмма фруктов и овощей. Помимо этого, он порекомендовал включить в рацион кисломолочные продукты, которые положительно влияют на перистальтику кишечника.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Названы обязательные продукты в рационе

17:16 14.11.2020 (обновлено: 18:20 14.11.2020)
 
© Depositphotos / BelchonockОвсяная каша с яблоками
Овсяная каша с яблоками - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Depositphotos / Belchonock
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" порекомендовал включить в ежедневный рацион клетчатку.
По его словам, она улучшает прохождение пищевого комка по кишечнику, поскольку позволяет набрать ему необходимый объем.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Мясников развеял популярный миф о повышенной температуре
"Вы не можете объем создать курицей: сколько этой курицы надо съесть? Или мяса? Вы объем создаете клетчаткой", — рассказал врач.
Среди продуктов, которые богаты этим компонентом, он перечислил отруби и каши. При этом он призвал не злоупотреблять ими, поскольку это может спровоцировать запор.
Также Мясников посоветовал съедать в день по полкилограмма фруктов и овощей. Помимо этого, он порекомендовал включить в рацион кисломолочные продукты, которые положительно влияют на перистальтику кишечника.
 
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
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