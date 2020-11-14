https://ria.ru/20201114/produkty-1584640721.html
Названы обязательные продукты в рационе
Названы обязательные продукты в рационе
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" порекомендовал включить в ежедневный рацион клетчатку. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T17:16
2020-11-14T17:16
2020-11-14T18:20
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" порекомендовал включить в ежедневный рацион клетчатку.По его словам, она улучшает прохождение пищевого комка по кишечнику, поскольку позволяет набрать ему необходимый объем."Вы не можете объем создать курицей: сколько этой курицы надо съесть? Или мяса? Вы объем создаете клетчаткой", — рассказал врач.Среди продуктов, которые богаты этим компонентом, он перечислил отруби и каши. При этом он призвал не злоупотреблять ими, поскольку это может спровоцировать запор.Также Мясников посоветовал съедать в день по полкилограмма фруктов и овощей. Помимо этого, он порекомендовал включить в рацион кисломолочные продукты, которые положительно влияют на перистальтику кишечника.
https://ria.ru/20201110/temperatura-1583850258.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1" порекомендовал включить в ежедневный рацион клетчатку.
По его словам, она улучшает прохождение пищевого комка по кишечнику, поскольку позволяет набрать ему необходимый объем.
"Вы не можете объем создать курицей: сколько этой курицы надо съесть? Или мяса? Вы объем создаете клетчаткой", — рассказал врач.
Среди продуктов, которые богаты этим компонентом, он перечислил отруби и каши. При этом он призвал не злоупотреблять ими, поскольку это может спровоцировать запор.
Также Мясников посоветовал съедать в день по полкилограмма фруктов и овощей. Помимо этого, он порекомендовал включить в рацион кисломолочные продукты, которые положительно влияют на перистальтику кишечника.