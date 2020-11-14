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В Подмосковье ликвидировали пожар в жилом доме

В Подмосковье ликвидировали пожар в жилом доме

Пожар, охвативший 1300 квадратных метров в жилом доме в подмосковном Красноармейске, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T23:43

2020-11-14T23:43

2020-11-14T23:45

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноармейск

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар, охвативший 1300 квадратных метров в жилом доме в подмосковном Красноармейске, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Вечером в субботу чердак и кровля жилого дома загорелись в Красноармейске, огонь охватил сначала 600, а затем 1300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома 80 человек, в том числе 18 детей. Отмечалось, что, предварительно, пострадавших нет."В 23.34 ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

россия

красноармейск

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноармейск, московская область (подмосковье), происшествия