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В Подмосковье ликвидировали пожар в жилом доме
В Подмосковье ликвидировали пожар в жилом доме
Пожар, охвативший 1300 квадратных метров в жилом доме в подмосковном Красноармейске, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T23:43
2020-11-14T23:43
2020-11-14T23:45
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноармейск
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар, охвативший 1300 квадратных метров в жилом доме в подмосковном Красноармейске, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Вечером в субботу чердак и кровля жилого дома загорелись в Красноармейске, огонь охватил сначала 600, а затем 1300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома 80 человек, в том числе 18 детей. Отмечалось, что, предварительно, пострадавших нет."В 23.34 ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
россия
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internet-group@rian.ru
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноармейск, московская область (подмосковье), происшествия