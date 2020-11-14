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Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Красноармейске
Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Красноармейске
Пожар в подмосковном Красноармейске локализован на площади в 1300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T23:05
2020-11-14T23:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноармейск
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в подмосковном Красноармейске локализован на площади в 1300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.Ранее сообщалось, что чердак и кровля жилого дома горят в Красноармейске на площади 1300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома 80 человек, из которых 18 детей."В 22.52 локализация на площади 1300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
красноармейск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноармейск, московская область (подмосковье), происшествия

Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Красноармейске

23:05 14.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в подмосковном Красноармейске локализован на площади в 1300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Ранее сообщалось, что чердак и кровля жилого дома горят в Красноармейске на площади 1300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дома 80 человек, из которых 18 детей.
"В 22.52 локализация на площади 1300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноармейскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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