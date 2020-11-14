https://ria.ru/20201114/pozhar-1584666479.html

Площадь пожара в жилом доме в Подмосковье увеличилась до 1300 "квадратов"

Площадь пожара в жилом доме в Подмосковье увеличилась до 1300 "квадратов"

Площадь пожара в подмосковном Красноармейске увеличилась до 1300 квадратных метров, из дома эвакуированы 80 жильцов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T22:39

2020-11-14T22:39

2020-11-14T22:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноармейск

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1400x0_80_0_0_3188f42b4551185a1209b7abe12e3ea5.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в подмосковном Красноармейске увеличилась до 1300 квадратных метров, из дома эвакуированы 80 жильцов, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.Ранее сообщалось, что чердак и кровля жилого дома горят в Красноармейске на площади 600 квадратных метров. Затем в МЧС сообщили об увеличении площади до 1 тысячи квадратных метров."Площадь увеличилась до 1300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Также в главке отметили, что спасатели эвакуировали из дома 80 человек, из которых 18 - дети.

красноармейск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноармейск, московская область (подмосковье), происшествия