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Площадь пожара в жилом доме в Подмосковье увеличилась до 1300 "квадратов"
Площадь пожара в жилом доме в Подмосковье увеличилась до 1300 "квадратов"
Площадь пожара в подмосковном Красноармейске увеличилась до 1300 квадратных метров, из дома эвакуированы 80 жильцов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T22:39
2020-11-14T22:39
2020-11-14T22:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноармейск
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в подмосковном Красноармейске увеличилась до 1300 квадратных метров, из дома эвакуированы 80 жильцов, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.Ранее сообщалось, что чердак и кровля жилого дома горят в Красноармейске на площади 600 квадратных метров. Затем в МЧС сообщили об увеличении площади до 1 тысячи квадратных метров."Площадь увеличилась до 1300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Также в главке отметили, что спасатели эвакуировали из дома 80 человек, из которых 18 - дети.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноармейск, московская область (подмосковье), происшествия