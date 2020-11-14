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Один человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы
Один человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы
Один человек погиб, трое были спасены при пожаре на балконе одной из квартир в Зеленограде на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T20:03
2020-11-14T20:03
2020-11-14T20:03
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое были спасены при пожаре на балконе одной из квартир в Зеленограде на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар возник по адресу: город Зеленоград, корпус 1501. Сообщается, что пожар возник на 12 этаже на общей площади около 15 квадратных метров.Отмечается, что пожар ликвидирован.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия