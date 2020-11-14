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Один человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы
Один человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы
Один человек погиб, трое были спасены при пожаре на балконе одной из квартир в Зеленограде на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T20:03
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое были спасены при пожаре на балконе одной из квартир в Зеленограде на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар возник по адресу: город Зеленоград, корпус 1501. Сообщается, что пожар возник на 12 этаже на общей площади около 15 квадратных метров.Отмечается, что пожар ликвидирован.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Один человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы

20:03 14.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое были спасены при пожаре на балконе одной из квартир в Зеленограде на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Пожар возник по адресу: город Зеленоград, корпус 1501. Сообщается, что пожар возник на 12 этаже на общей площади около 15 квадратных метров.

"В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли трех человек из соседних квартир. К сожалению, в результате пожара один человек погиб", - сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что пожар ликвидирован.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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