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Один человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы

Один человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы

Один человек погиб, трое были спасены при пожаре на балконе одной из квартир в Зеленограде на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T20:03

2020-11-14T20:03

2020-11-14T20:03

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое были спасены при пожаре на балконе одной из квартир в Зеленограде на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар возник по адресу: город Зеленоград, корпус 1501. Сообщается, что пожар возник на 12 этаже на общей площади около 15 квадратных метров.Отмечается, что пожар ликвидирован.

россия

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия