https://ria.ru/20201114/pozhar-1584575216.html

В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря

В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря

Пожар на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря под Феодосией потушен, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости диспетчер... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T00:37

2020-11-14T00:37

2020-11-14T00:37

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

феодосия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Пожар на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря под Феодосией потушен, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости диспетчер городского управления МЧС.Сообщение о возгорании на территории монастыря в поселке Краснокаменка поступило вечером в пятницу.По его словам, площадь пожара составила 55 квадратных метра.Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, но место это было почитаемо христианским населением Крыма задолго до открытия обители. Он расположен в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.

https://ria.ru/20180810/1526303043.html

феодосия

симферополь

республика крым

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новости - религия и мировоззрение, феодосия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), симферополь, республика крым, происшествия