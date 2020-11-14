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Религия и мировоззрение
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В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
Пожар на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря под Феодосией потушен, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости диспетчер... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T00:37
2020-11-14T00:37
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Пожар на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря под Феодосией потушен, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости диспетчер городского управления МЧС.Сообщение о возгорании на территории монастыря в поселке Краснокаменка поступило вечером в пятницу.По его словам, площадь пожара составила 55 квадратных метра.Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, но место это было почитаемо христианским населением Крыма задолго до открытия обители. Он расположен в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.
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В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря

00:37 14.11.2020
 
© РИА НовостиПожар в Кизилташском монастыре в Крыму
Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Пожар на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря под Феодосией потушен, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости диспетчер городского управления МЧС.
Сообщение о возгорании на территории монастыря в поселке Краснокаменка поступило вечером в пятницу.
"Пожар ликвидирован. Горела хозяйственная постройка. Сам монастырь не горел. Жертв и пострадавших нет. Угрозы для монастыря уже никакой нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составила 55 квадратных метра.
Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, но место это было почитаемо христианским населением Крыма задолго до открытия обители. Он расположен в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФеодосияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СимферопольРеспублика КрымПроисшествия
 
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