https://ria.ru/20201114/pozhar-1584574397.html

Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщил настоятель

Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщил настоятель

Пожар в Кизилташском мужском монастыре локализован, сейчас горят жилые постройки, но никто не пострадал, сообщил РИА Новости настоятель храма Покрова Божьей... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T00:09

2020-11-14T00:09

2020-11-14T08:22

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в Кизилташском мужском монастыре локализован, сейчас горят жилые постройки, но никто не пострадал, сообщил РИА Новости настоятель храма Покрова Божьей матери отец Марк.Пожар в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре произошел в пятницу вечером. По информации республиканского МЧС, распространение огня остановлено: проводится разбор и проливка конструкций.Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, но место это было почитаемо христианским населением Крыма задолго до открытия обители. Он расположен в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.

https://ria.ru/20200424/1570501527.html

республика крым

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новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия