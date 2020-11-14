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Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщил настоятель
Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщил настоятель
Пожар в Кизилташском мужском монастыре локализован, сейчас горят жилые постройки, но никто не пострадал, сообщил РИА Новости настоятель храма Покрова Божьей... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T00:09
2020-11-14T00:09
2020-11-14T08:22
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в Кизилташском мужском монастыре локализован, сейчас горят жилые постройки, но никто не пострадал, сообщил РИА Новости настоятель храма Покрова Божьей матери отец Марк.Пожар в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре произошел в пятницу вечером. По информации республиканского МЧС, распространение огня остановлено: проводится разбор и проливка конструкций.Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, но место это было почитаемо христианским населением Крыма задолго до открытия обители. Он расположен в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.
https://ria.ru/20200424/1570501527.html
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новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия