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Религия и мировоззрение
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Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщил настоятель
Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщил настоятель
Пожар в Кизилташском мужском монастыре локализован, сейчас горят жилые постройки, но никто не пострадал, сообщил РИА Новости настоятель храма Покрова Божьей... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T00:09
2020-11-14T08:22
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в Кизилташском мужском монастыре локализован, сейчас горят жилые постройки, но никто не пострадал, сообщил РИА Новости настоятель храма Покрова Божьей матери отец Марк.Пожар в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре произошел в пятницу вечером. По информации республиканского МЧС, распространение огня остановлено: проводится разбор и проливка конструкций.Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, но место это было почитаемо христианским населением Крыма задолго до открытия обители. Он расположен в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.
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новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия

Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщил настоятель

00:09 14.11.2020 (обновлено: 08:22 14.11.2020)
 
© РИА НовостиПожар в Кизилташском монастыре в Крыму
Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар в Кизилташском мужском монастыре локализован, сейчас горят жилые постройки, но никто не пострадал, сообщил РИА Новости настоятель храма Покрова Божьей матери отец Марк.
Пожар в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском монастыре произошел в пятницу вечером. По информации республиканского МЧС, распространение огня остановлено: проводится разбор и проливка конструкций.
"Тушим пожар. Горят жилые постройки. Один корпус сгорел практически полностью, второй поврежден. Мы в шоке. Причину пока точно сказать сложно, но по-видимому – проводка. Главное, что никто не пострадал", - сообщил настоятель Марк.
Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, но место это было почитаемо христианским населением Крыма задолго до открытия обители. Он расположен в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.
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24 апреля, 10:24Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПроисшествия
 
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