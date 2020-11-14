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В Подмосковье развернут 80 прививочных пунктов от COVID-19
В Подмосковье развернут 80 прививочных пунктов от COVID-19
Власти Подмосковья планируют открыть 80 пунктов вакцинации от коронавируса в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:14
2020-11-14T14:14
2020-11-14T18:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют открыть 80 пунктов вакцинации от коронавируса в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе остаётся сложной.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)