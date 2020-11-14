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В Подмосковье развернут 80 прививочных пунктов от COVID-19

В Подмосковье развернут 80 прививочных пунктов от COVID-19

Власти Подмосковья планируют открыть 80 пунктов вакцинации от коронавируса в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:14

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2020-11-14T18:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют открыть 80 пунктов вакцинации от коронавируса в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе остаётся сложной.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)