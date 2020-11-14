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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201114/oppozitsiya-1584646940.html
Минчане установили палатки в районе, где жил оппозиционер Бондаренко
Минчане установили палатки в районе, где жил оппозиционер Бондаренко
Минчане продолжают нести цветы и венки, а также установили пару палаток на "площади перемен", рядом с которой жил умерший сторонник белорусской оппозиции Роман... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T18:29
2020-11-14T18:29
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Минчане продолжают нести цветы и венки, а также установили пару палаток на "площади перемен", рядом с которой жил умерший сторонник белорусской оппозиции Роман Бондаренко, передает корреспондент РИА Новости.Бондаренко умер в четверг в больнице, куда был доставлен из милиции. Правоохранители проводят проверку. Оппозиция считает, что смерть мужчины является следствием политики власти, она вызвала резонанс в белорусском обществе.В субботу на "площади перемен" многолюдно. Отдельные граждане и целые семьи с детьми приходят к стихийному мемориалу, созданному в память о Бондаренко. Люди зажигают лампадки, а цветов так много, что их группируют в ведра - в основном это белые и красные розы.Кроме того, на "площади перемен" люди установили пару палаток: они круглосуточно дежурят в этом районе, охраняя стихийный мемориал. Также установлен специальный навес, под которым желающие могут перекусить и выпить чай или кофе. Забор в районе мемориала украшен белыми и красными лентами, по всему периметру размещены оппозиционные бело-красно-белые флаги и фотографии 31-летнего Бондаренко.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смерть Бондаренко, пострадавшего при потасовке с неизвестными в минском дворе, не нужна была власти, и призвал не делать политику на гибели людей.Установлением обстоятельств смерти мужчины занимается генеральная прокуратура. Правоохранители заявили, что Бондаренко поступил в больницу с телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения, однако ряд СМИ опубликовали документы из медучреждения, в которых говорится об отсутствии алкоголя в организме мужчины."Площадь перемен" - двор между улицами Червякова и Сморговским трактом в Минске – стал популярным местом после выборов президента Белоруссии, это активное место "дворовых протестов", где регулярно собираются жители ближайших домов, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки территорию двора.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.
https://ria.ru/20201113/tikhanovskaya-1584557287.html
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минск, белоруссия, в мире

Минчане установили палатки в районе, где жил оппозиционер Бондаренко

18:29 14.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастница акции памяти погибшего оппозиционного активиста Романа Бондаренко в Минске
Участница акции памяти погибшего оппозиционного активиста Романа Бондаренко в Минске - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Минчане продолжают нести цветы и венки, а также установили пару палаток на "площади перемен", рядом с которой жил умерший сторонник белорусской оппозиции Роман Бондаренко, передает корреспондент РИА Новости.
Бондаренко умер в четверг в больнице, куда был доставлен из милиции. Правоохранители проводят проверку. Оппозиция считает, что смерть мужчины является следствием политики власти, она вызвала резонанс в белорусском обществе.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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В субботу на "площади перемен" многолюдно. Отдельные граждане и целые семьи с детьми приходят к стихийному мемориалу, созданному в память о Бондаренко. Люди зажигают лампадки, а цветов так много, что их группируют в ведра - в основном это белые и красные розы.
Кроме того, на "площади перемен" люди установили пару палаток: они круглосуточно дежурят в этом районе, охраняя стихийный мемориал. Также установлен специальный навес, под которым желающие могут перекусить и выпить чай или кофе. Забор в районе мемориала украшен белыми и красными лентами, по всему периметру размещены оппозиционные бело-красно-белые флаги и фотографии 31-летнего Бондаренко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смерть Бондаренко, пострадавшего при потасовке с неизвестными в минском дворе, не нужна была власти, и призвал не делать политику на гибели людей.
Участники несанкционированной акции протеста Марш Народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Установлением обстоятельств смерти мужчины занимается генеральная прокуратура. Правоохранители заявили, что Бондаренко поступил в больницу с телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения, однако ряд СМИ опубликовали документы из медучреждения, в которых говорится об отсутствии алкоголя в организме мужчины.
"Площадь перемен" - двор между улицами Червякова и Сморговским трактом в Минске – стал популярным местом после выборов президента Белоруссии, это активное место "дворовых протестов", где регулярно собираются жители ближайших домов, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки территорию двора.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.
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