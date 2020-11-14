https://ria.ru/20201114/nalogi-1584577111.html

Юрист рассказал, как не переплатить налоги

Юрист рассказал, как не переплатить налоги

С какими проблемами могут сталкиваться российские налогоплательщики и как их решать, рассказал в интервью радио Sputnik управляющий партнер юридической компании РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T04:10

2020-11-14T04:10

2020-11-14T04:10

алексей гатин

россия

жкх

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154344/01/1543440145_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a783f4dad0ff56cb5a4412e9644d1c21.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. С какими проблемами могут сталкиваться российские налогоплательщики и как их решать, рассказал в интервью радио Sputnik управляющий партнер юридической компании "Закон и налоги" Алексей Гатин. В подавляющем большинстве случаев российская налоговая система срабатывает точно и без ошибок благодаря наличию у граждан идентификационных номеров налогоплательщика (ИНН), однако есть исключения. Чаще всего проблемы начинаются из-за одинаковых паспортных данных. Гатин указывает, что схожие имена, фамилии и отчества в сочетании с человеческим фактором дают погрешность. Избавиться от необходимости платить излишние налоги можно. Для этого Гатин советует написать жалобу в ФНС. Эффективнее всего делать это в электронном виде. "Решить этот вопрос в теории просто, но на практике нет. Необходимо обращаться в налоговую инспекцию с заявлением. Оно пишется в свободной форме на имя руководителя. В тексте должна быть описана эта ситуация. Если территориальная налоговая инспекция никак не реагирует, надо будет подавать жалобу в более активное управление. После такого заявления вопрос уже решается. Упростить это можно благодаря подаче заявления через личный кабинет налогоплательщика или через портал госуслуг. Там есть контроль, о заявлении просто забыть не могут, вы обязательно получите ответ", – советует юрист.Гатин призывает не откладывать проблему излишних налогов, поскольку это может иметь последствия. "Можно платить или не платить. В первом варианте вы уплачиваете излишний налог, а потом разбираетесь и требуете вернуть деньги. Но налоговая инспекция не любит возвращать деньги. В связи с этим возврат будет достаточно сложный и возможно даже придется выходить в суд, чтобы доказать свою правоту. Если вы не платите, то важно, как быстро вы решите вопрос. Налоговая инспекция тоже может пойти в суд и принудительно списать деньги. Обычно у вас есть 2-4 месяца. Плюс, за это время пени будет капать", – объяснил собеседник радио.

https://ria.ru/20201112/nalog-1584326748.html

https://ria.ru/20201111/nalog-1584083716.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей гатин, россия, жкх, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество