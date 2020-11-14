https://ria.ru/20201114/nalogi-1584577111.html
Юрист рассказал, как не переплатить налоги
Юрист рассказал, как не переплатить налоги
С какими проблемами могут сталкиваться российские налогоплательщики и как их решать, рассказал в интервью радио Sputnik управляющий партнер юридической компании РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T04:10
2020-11-14T04:10
2020-11-14T04:10
алексей гатин
россия
жкх
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. С какими проблемами могут сталкиваться российские налогоплательщики и как их решать, рассказал в интервью радио Sputnik управляющий партнер юридической компании "Закон и налоги" Алексей Гатин. В подавляющем большинстве случаев российская налоговая система срабатывает точно и без ошибок благодаря наличию у граждан идентификационных номеров налогоплательщика (ИНН), однако есть исключения. Чаще всего проблемы начинаются из-за одинаковых паспортных данных. Гатин указывает, что схожие имена, фамилии и отчества в сочетании с человеческим фактором дают погрешность. Избавиться от необходимости платить излишние налоги можно. Для этого Гатин советует написать жалобу в ФНС. Эффективнее всего делать это в электронном виде. "Решить этот вопрос в теории просто, но на практике нет. Необходимо обращаться в налоговую инспекцию с заявлением. Оно пишется в свободной форме на имя руководителя. В тексте должна быть описана эта ситуация. Если территориальная налоговая инспекция никак не реагирует, надо будет подавать жалобу в более активное управление. После такого заявления вопрос уже решается. Упростить это можно благодаря подаче заявления через личный кабинет налогоплательщика или через портал госуслуг. Там есть контроль, о заявлении просто забыть не могут, вы обязательно получите ответ", – советует юрист.Гатин призывает не откладывать проблему излишних налогов, поскольку это может иметь последствия. "Можно платить или не платить. В первом варианте вы уплачиваете излишний налог, а потом разбираетесь и требуете вернуть деньги. Но налоговая инспекция не любит возвращать деньги. В связи с этим возврат будет достаточно сложный и возможно даже придется выходить в суд, чтобы доказать свою правоту. Если вы не платите, то важно, как быстро вы решите вопрос. Налоговая инспекция тоже может пойти в суд и принудительно списать деньги. Обычно у вас есть 2-4 месяца. Плюс, за это время пени будет капать", – объяснил собеседник радио.
https://ria.ru/20201112/nalog-1584326748.html
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алексей гатин, россия, жкх, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
С какими проблемами могут сталкиваться российские налогоплательщики и как их решать, рассказал в интервью радио Sputnik
управляющий партнер юридической компании "Закон и налоги" Алексей Гатин.
В подавляющем большинстве случаев российская налоговая система срабатывает точно и без ошибок благодаря наличию у граждан идентификационных номеров налогоплательщика (ИНН), однако есть исключения. Чаще всего проблемы начинаются из-за одинаковых паспортных данных. Гатин указывает, что схожие имена, фамилии и отчества в сочетании с человеческим фактором дают погрешность.
"В налоговой системе работают люди. У них бывают ошибки, когда компаниям и физическим лицам доначисляют налоги, которые к ним не относятся. Это связано с дублированием фамилии и связано с постановкой объекта на учет или снятием с учета. Бывают истории, когда Росреестр или ГИБДД своевременно информацию в налоговую не передают. Например, у вас в собственности может не быть уже дома или автомобиля, но налоги все равно приходят. Это все излишние налоги", – рассказал юрист.
Избавиться от необходимости платить излишние налоги можно. Для этого Гатин советует написать жалобу в ФНС
. Эффективнее всего делать это в электронном виде.
"Решить этот вопрос в теории просто, но на практике нет. Необходимо обращаться в налоговую инспекцию с заявлением. Оно пишется в свободной форме на имя руководителя. В тексте должна быть описана эта ситуация. Если территориальная налоговая инспекция никак не реагирует, надо будет подавать жалобу в более активное управление. После такого заявления вопрос уже решается. Упростить это можно благодаря подаче заявления через личный кабинет налогоплательщика или через портал госуслуг. Там есть контроль, о заявлении просто забыть не могут, вы обязательно получите ответ", – советует юрист.
Гатин призывает не откладывать проблему излишних налогов, поскольку это может иметь последствия.
"Можно платить или не платить. В первом варианте вы уплачиваете излишний налог, а потом разбираетесь и требуете вернуть деньги. Но налоговая инспекция не любит возвращать деньги. В связи с этим возврат будет достаточно сложный и возможно даже придется выходить в суд, чтобы доказать свою правоту. Если вы не платите, то важно, как быстро вы решите вопрос. Налоговая инспекция тоже может пойти в суд и принудительно списать деньги. Обычно у вас есть 2-4 месяца. Плюс, за это время пени будет капать", – объяснил собеседник радио.