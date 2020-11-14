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Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала об отдыхе на Мальдивах
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала об отдыхе на Мальдивах
Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, поделилась в инстаграме подробностями своего отдыха на Мальдивах. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T00:59
2020-11-14T00:59
2020-11-14T01:09
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, поделилась в инстаграме подробностями своего отдыха на Мальдивах. "Мальдивы — уникальное место. Помимо своей безумной красоты, оно имеет одну очень интересную особенность: тут время проходит в 10 раз быстрее, чем где бы то ни было. При этом ты абсолютно ничего не делаешь. И, казалось бы, время в таком формате должно тянуться вечность. Но нет", — написала она. По ее словам, именно так на островах проходят дни. "Не успел оглянуться, пора паковать чемоданы и возвращаться домой. А хочется еще и еще останавливать время, чтобы еще на денек остаться тут", — поделилась Оксана Самойлова.
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
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джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, туризм, туристы, новости - туризм, мальдивы