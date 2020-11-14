https://ria.ru/20201114/likvidatsiya-1584581482.html

NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*

NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*

Один из лидеров террористической организации "Аль-Каида"* Абдулла Ахмед Абдулла, причастный к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году,... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T05:42

2020-11-14T05:42

2020-11-14T05:42

аль-каида

тегеран (город)

дар-эс-салам

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1400x0_80_0_0_265f28305baf2b3384544d1f23a73994.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Один из лидеров террористической организации "Аль-Каида"* Абдулла Ахмед Абдулла, причастный к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году, ликвидирован израильскими агентами в Тегеране три месяца назад, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителей разведки.Сообщается, что двое на мотоцикле застрелили Абдуллу Ахмеда Абдуллу на улице Тегерана 7 августа, в годовщину взрывов в посольствах США в Танзании и Кении. Он был убит вместе с дочерью Мириам, вдовой сына Усамы бен Ладена.По словам источников, нападение было совершено сотрудниками израильских спецслужб по инициативе США. Когда стало известно о стрельбе, СМИ Ирана сообщали об убийстве ливанского профессора истории Хабиба Дауда и его 27-летней дочери.Газета отмечает, что смерть Абдуллы Ахмеда Абдуллы до сих пор не была официально подтверждена. "Аль-Каида"* не сообщала о смерти кого-либо из лидеров, иранские власти также не сообщали о ликвидации, ни одна другая страна не взяла на себя ответственность.Представители американской разведки сообщили изданию, что Абдулла Ахмед Абдулла находился в "заключении" в Иране с 2003 года, но с 2015 года жил свободно в пригороде Тегерана.При взрывах в посольствах США в Найроби и Дар-эс-Салам 7 августа 1998 года погибли 224 человека, более 4 тысяч были ранены. Хотя теракты были направлены против американских посольств, лишь 12 человек из числа погибших были американцами.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201025/al-kaida-1581405641.html

https://ria.ru/20201103/terrorist-1582763379.html

тегеран (город)

дар-эс-салам

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-каида, тегеран (город), дар-эс-салам, иран, в мире