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https://ria.ru/20201114/likvidatsiya-1584581482.html
NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*
NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*
Один из лидеров террористической организации "Аль-Каида"* Абдулла Ахмед Абдулла, причастный к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году,... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T05:42
2020-11-14T05:42
аль-каида
тегеран (город)
дар-эс-салам
иран
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Один из лидеров террористической организации "Аль-Каида"* Абдулла Ахмед Абдулла, причастный к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году, ликвидирован израильскими агентами в Тегеране три месяца назад, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителей разведки.Сообщается, что двое на мотоцикле застрелили Абдуллу Ахмеда Абдуллу на улице Тегерана 7 августа, в годовщину взрывов в посольствах США в Танзании и Кении. Он был убит вместе с дочерью Мириам, вдовой сына Усамы бен Ладена.По словам источников, нападение было совершено сотрудниками израильских спецслужб по инициативе США. Когда стало известно о стрельбе, СМИ Ирана сообщали об убийстве ливанского профессора истории Хабиба Дауда и его 27-летней дочери.Газета отмечает, что смерть Абдуллы Ахмеда Абдуллы до сих пор не была официально подтверждена. "Аль-Каида"* не сообщала о смерти кого-либо из лидеров, иранские власти также не сообщали о ликвидации, ни одна другая страна не взяла на себя ответственность.Представители американской разведки сообщили изданию, что Абдулла Ахмед Абдулла находился в "заключении" в Иране с 2003 года, но с 2015 года жил свободно в пригороде Тегерана.При взрывах в посольствах США в Найроби и Дар-эс-Салам 7 августа 1998 года погибли 224 человека, более 4 тысяч были ранены. Хотя теракты были направлены против американских посольств, лишь 12 человек из числа погибших были американцами.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201025/al-kaida-1581405641.html
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аль-каида, тегеран (город), дар-эс-салам, иран, в мире

NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*

05:42 14.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Один из лидеров террористической организации "Аль-Каида"* Абдулла Ахмед Абдулла, причастный к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году, ликвидирован израильскими агентами в Тегеране три месяца назад, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителей разведки.
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В Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"*
Сообщается, что двое на мотоцикле застрелили Абдуллу Ахмеда Абдуллу на улице Тегерана 7 августа, в годовщину взрывов в посольствах США в Танзании и Кении. Он был убит вместе с дочерью Мириам, вдовой сына Усамы бен Ладена.
По словам источников, нападение было совершено сотрудниками израильских спецслужб по инициативе США. Когда стало известно о стрельбе, СМИ Ирана сообщали об убийстве ливанского профессора истории Хабиба Дауда и его 27-летней дочери.
Газета отмечает, что смерть Абдуллы Ахмеда Абдуллы до сих пор не была официально подтверждена. "Аль-Каида"* не сообщала о смерти кого-либо из лидеров, иранские власти также не сообщали о ликвидации, ни одна другая страна не взяла на себя ответственность.
Представители американской разведки сообщили изданию, что Абдулла Ахмед Абдулла находился в "заключении" в Иране с 2003 года, но с 2015 года жил свободно в пригороде Тегерана.
При взрывах в посольствах США в Найроби и Дар-эс-Салам 7 августа 1998 года погибли 224 человека, более 4 тысяч были ранены. Хотя теракты были направлены против американских посольств, лишь 12 человек из числа погибших были американцами.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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