https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584628144.html

Почти вся территория США становится очагом COVID-19, сообщил эпидемиолог

Почти вся территория США становится очагом COVID-19, сообщил эпидемиолог

Почти вся территория США становится очагом заражения коронавирусом, сообщил эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:00

2020-11-14T15:00

2020-11-14T17:03

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Почти вся территория США становится очагом заражения коронавирусом, сообщил эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм."Важно понимать, что практически вся (территория - ред.) США становится очагом, что означает, что в действительности более нет (конкретных - ред.) очагов, все - он (очаг - ред.)", - заявил Остерхолм в интервью газете Guardian.Ранее команда Джо Байдена, который, по данным СМИ, избран президентом США, назвала состав рабочей группы по борьбе с COVID-19, в нее вошли 13 человек.Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала эпидемии в США выявили более 10,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 244 тысяч человек. Выздоровели более четырех миллионов заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584578018.html

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире