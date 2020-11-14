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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584628144.html
Почти вся территория США становится очагом COVID-19, сообщил эпидемиолог
Почти вся территория США становится очагом COVID-19, сообщил эпидемиолог
Почти вся территория США становится очагом заражения коронавирусом, сообщил эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:00
2020-11-14T17:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Почти вся территория США становится очагом заражения коронавирусом, сообщил эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм."Важно понимать, что практически вся (территория - ред.) США становится очагом, что означает, что в действительности более нет (конкретных - ред.) очагов, все - он (очаг - ред.)", - заявил Остерхолм в интервью газете Guardian.Ранее команда Джо Байдена, который, по данным СМИ, избран президентом США, назвала состав рабочей группы по борьбе с COVID-19, в нее вошли 13 человек.Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала эпидемии в США выявили более 10,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 244 тысяч человек. Выздоровели более четырех миллионов заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире

Почти вся территория США становится очагом COVID-19, сообщил эпидемиолог

15:00 14.11.2020 (обновлено: 17:03 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Почти вся территория США становится очагом заражения коронавирусом, сообщил эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм.
"Важно понимать, что практически вся (территория - ред.) США становится очагом, что означает, что в действительности более нет (конкретных - ред.) очагов, все - он (очаг - ред.)", - заявил Остерхолм в интервью газете Guardian.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы сократить воздействие коронавируса на наше общество", - подчеркнул он.
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 01:40
США могут разрешить экстренное использование двух вакцин от COVID-19
Ранее команда Джо Байдена, который, по данным СМИ, избран президентом США, назвала состав рабочей группы по борьбе с COVID-19, в нее вошли 13 человек.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала эпидемии в США выявили более 10,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 244 тысяч человек. Выздоровели более четырех миллионов заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джо БайденСШАВ мире
 
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