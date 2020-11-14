https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584628144.html
Почти вся территория США становится очагом COVID-19, сообщил эпидемиолог
Почти вся территория США становится очагом COVID-19, сообщил эпидемиолог
Почти вся территория США становится очагом заражения коронавирусом, сообщил эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:00
2020-11-14T15:00
2020-11-14T17:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574267798_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_6e0e2ba3ea008eefb75baf84a86a4b99.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Почти вся территория США становится очагом заражения коронавирусом, сообщил эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм."Важно понимать, что практически вся (территория - ред.) США становится очагом, что означает, что в действительности более нет (конкретных - ред.) очагов, все - он (очаг - ред.)", - заявил Остерхолм в интервью газете Guardian.Ранее команда Джо Байдена, который, по данным СМИ, избран президентом США, назвала состав рабочей группы по борьбе с COVID-19, в нее вошли 13 человек.Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала эпидемии в США выявили более 10,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 244 тысяч человек. Выздоровели более четырех миллионов заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584578018.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574267798_159:0:2888:2047_1400x0_80_0_0_d0a895ae6ae9824da16fb200b1f4d8be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Почти вся территория США
становится очагом заражения коронавирусом, сообщил эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена
по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм.
"Важно понимать, что практически вся (территория - ред.) США становится очагом, что означает, что в действительности более нет (конкретных - ред.) очагов, все - он (очаг - ред.)", - заявил Остерхолм в интервью газете Guardian.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы сократить воздействие коронавируса на наше общество", - подчеркнул он.
Ранее команда Джо Байдена, который, по данным СМИ, избран президентом США, назвала состав рабочей группы по борьбе с COVID-19, в нее вошли 13 человек.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала эпидемии в США выявили более 10,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 244 тысяч человек. Выздоровели более четырех миллионов заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.