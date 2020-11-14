Путин предложил странам АТР подготовить заявление по борьбе с COVID-19
14:43 14.11.2020 (обновлено: 15:10 14.11.2020)
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия предложила лидерам стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) подготовить совместное заявление, посвященное борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия выступила с предложением подготовить для утверждения лидерами государств-участников Восточноазиатского саммита совместное заявление, посвященное вопросам борьбы с коронавирусом. Очень рассчитываю, что наша идея будет поддержана и надеюсь, что сегодня этот документ будет принят", - сказал Путин в ходе выступления на саммите, которое проходило в режиме видеосвязи.
Он подчеркнул, что тесное сотрудничество и взаимодействие необходимы для того, чтобы противостоять этому острейшему вызову. Глава российского государства обратил внимание, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе зарегистрировано свыше 20 млн заболевших коронавирусом, что составляет 43,7% от общего числа всех заболевших в мире.
Восточноазиатский саммит – площадка стратегического диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов региональной повестки дня.
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