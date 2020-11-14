https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584626114.html

Путин предложил странам АТР подготовить заявление по борьбе с COVID-19

Путин предложил странам АТР подготовить заявление по борьбе с COVID-19

Россия предложила лидерам стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) подготовить совместное заявление, посвященное борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:43

2020-11-14T14:43

2020-11-14T15:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

атр

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_771972fc2fe6a3d46f1281df9d536fd4.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия предложила лидерам стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) подготовить совместное заявление, посвященное борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что тесное сотрудничество и взаимодействие необходимы для того, чтобы противостоять этому острейшему вызову. Глава российского государства обратил внимание, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе зарегистрировано свыше 20 млн заболевших коронавирусом, что составляет 43,7% от общего числа всех заболевших в мире.Восточноазиатский саммит – площадка стратегического диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов региональной повестки дня.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

атр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, атр, владимир путин, в мире