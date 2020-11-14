Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584621836.html
В США за сутки выявили более 184,5 тысячи новых случаев COVID-19
В США за сутки выявили более 184,5 тысячи новых случаев COVID-19
Рекордные 184,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в США, скончались еще более 1,4 тысячи человек, сообщает университет... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:18
2020-11-14T14:24
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569923447_0:170:3033:1876_1400x0_80_0_0_fbaaac6ac251efa9a7c6f4bbb518ee56.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рекордные 184,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в США, скончались еще более 1,4 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 184 514 новых случаев заражения, снова обновив антирекорд. Предыдущий антирекорд по росту случаев был зарегистрирован накануне, тогда выявили 153 496 заражений.Скончался за последние сутки еще 1 431 пациент с подтвержденным заболеванием.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 10 745 524 случая заражения коронавирусом, скончались более 244 тысяч человек. Выздоровели более 4 миллионов заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более почти 53,5 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201114/zdorove-1584590321.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569923447_152:0:2881:2047_1400x0_80_0_0_bb43191634dd2b06a42c52c4dea8eff3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, коронавирус в россии, сша, общество

В США за сутки выявили более 184,5 тысячи новых случаев COVID-19

14:18 14.11.2020 (обновлено: 14:24 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкМедики на Манхеттене в Нью-Йорке
Медики на Манхеттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Татьяна Столярова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рекордные 184,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в США, скончались еще более 1,4 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 184 514 новых случаев заражения, снова обновив антирекорд. Предыдущий антирекорд по росту случаев был зарегистрирован накануне, тогда выявили 153 496 заражений.
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 09:39
Особые случаи. В США разрешат экстренное использование вакцины от COVID
Скончался за последние сутки еще 1 431 пациент с подтвержденным заболеванием.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 10 745 524 случая заражения коронавирусом, скончались более 244 тысяч человек. Выздоровели более 4 миллионов заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более почти 53,5 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВ миреКоронавирус в РоссииСШАОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
04:03Врач рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Лента новостейМолния