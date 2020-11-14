https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584621836.html

В США за сутки выявили более 184,5 тысячи новых случаев COVID-19

В США за сутки выявили более 184,5 тысячи новых случаев COVID-19

Рекордные 184,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в США, скончались еще более 1,4 тысячи человек, сообщает университет... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:18

2020-11-14T14:18

2020-11-14T14:24

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

сша

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рекордные 184,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в США, скончались еще более 1,4 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в Соединенных Штатах за минувшие 24 часа зафиксировали 184 514 новых случаев заражения, снова обновив антирекорд. Предыдущий антирекорд по росту случаев был зарегистрирован накануне, тогда выявили 153 496 заражений.Скончался за последние сутки еще 1 431 пациент с подтвержденным заболеванием.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 10 745 524 случая заражения коронавирусом, скончались более 244 тысяч человек. Выздоровели более 4 миллионов заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более почти 53,5 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201114/zdorove-1584590321.html

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в мире, коронавирус в россии, сша, общество