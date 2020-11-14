https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584619655.html

В Мордовии умерла врач-инфекционист, работавшая в коронавирусной больнице

В Мордовии умерла врач-инфекционист, работавшая в коронавирусной больнице

Врач-инфекционист умерла в Рузаевской центральной районной больнице в Мордовии, у нее подозревают коронавирус, сообщает оперштаб республики. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:05

2020-11-14T14:05

2020-11-14T14:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика мордовия

здоровье - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Врач-инфекционист умерла в Рузаевской центральной районной больнице в Мордовии, у нее подозревают коронавирус, сообщает оперштаб республики."Сегодня в Рузаевской центральной районной больнице скончалась врач-инфекционист Светлана Викторовна Хотенкова 1968 года рождения. Проводится гистологическое исследование на коронавирус", - говорится в сообщении.Отмечается, что с мая 2018 года женщина работала в Мордовском республиканском центре повышения квалификации специалистов здравоохранения."Во время пандемии Светлана Викторовна сразу откликнулась на просьбу принять участие в организации и работе ковидного госпиталя в больнице имени Каткова. Благодаря ей медработники республики прошли обучение по организации противоэпидемических мероприятий в сложнейших, практически боевых условиях", - цитирует оперштаб слова главы Мордовии Владимира Волкова, который выразил соболезнования и обещал оказать необходимую помощь родственникам умершего медработника.За минувшие сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 47 из них – в Саранске. Среди новых больных 26 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 77 лет. Моложе 30 лет - 18 человек, в том числе двухлетний ребенок.Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 9338 случаев коронавируса, 7712 человек выздоровели, 55 человек умерли от коронавируса как основной причины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201107/vrachi-1583498663.html

https://ria.ru/20201113/raznovidnosti-1584531223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика мордовия, здоровье - общество