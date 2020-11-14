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https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584619655.html
В Мордовии умерла врач-инфекционист, работавшая в коронавирусной больнице
В Мордовии умерла врач-инфекционист, работавшая в коронавирусной больнице
Врач-инфекционист умерла в Рузаевской центральной районной больнице в Мордовии, у нее подозревают коронавирус, сообщает оперштаб республики. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:05
2020-11-14T14:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика мордовия
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Врач-инфекционист умерла в Рузаевской центральной районной больнице в Мордовии, у нее подозревают коронавирус, сообщает оперштаб республики."Сегодня в Рузаевской центральной районной больнице скончалась врач-инфекционист Светлана Викторовна Хотенкова 1968 года рождения. Проводится гистологическое исследование на коронавирус", - говорится в сообщении.Отмечается, что с мая 2018 года женщина работала в Мордовском республиканском центре повышения квалификации специалистов здравоохранения."Во время пандемии Светлана Викторовна сразу откликнулась на просьбу принять участие в организации и работе ковидного госпиталя в больнице имени Каткова. Благодаря ей медработники республики прошли обучение по организации противоэпидемических мероприятий в сложнейших, практически боевых условиях", - цитирует оперштаб слова главы Мордовии Владимира Волкова, который выразил соболезнования и обещал оказать необходимую помощь родственникам умершего медработника.За минувшие сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 47 из них – в Саранске. Среди новых больных 26 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 77 лет. Моложе 30 лет - 18 человек, в том числе двухлетний ребенок.Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 9338 случаев коронавируса, 7712 человек выздоровели, 55 человек умерли от коронавируса как основной причины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201107/vrachi-1583498663.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика мордовия, здоровье - общество

В Мордовии умерла врач-инфекционист, работавшая в коронавирусной больнице

14:05 14.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Врач-инфекционист умерла в Рузаевской центральной районной больнице в Мордовии, у нее подозревают коронавирус, сообщает оперштаб республики.
"Сегодня в Рузаевской центральной районной больнице скончалась врач-инфекционист Светлана Викторовна Хотенкова 1968 года рождения. Проводится гистологическое исследование на коронавирус", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с мая 2018 года женщина работала в Мордовском республиканском центре повышения квалификации специалистов здравоохранения.
"Во время пандемии Светлана Викторовна сразу откликнулась на просьбу принять участие в организации и работе ковидного госпиталя в больнице имени Каткова. Благодаря ей медработники республики прошли обучение по организации противоэпидемических мероприятий в сложнейших, практически боевых условиях", - цитирует оперштаб слова главы Мордовии Владимира Волкова, который выразил соболезнования и обещал оказать необходимую помощь родственникам умершего медработника.
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За минувшие сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 47 из них – в Саранске. Среди новых больных 26 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 77 лет. Моложе 30 лет - 18 человек, в том числе двухлетний ребенок.
Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 9338 случаев коронавируса, 7712 человек выздоровели, 55 человек умерли от коронавируса как основной причины.
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