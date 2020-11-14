В Мордовии умерла врач-инфекционист, работавшая в коронавирусной больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Врач-инфекционист умерла в Рузаевской центральной районной больнице в Мордовии, у нее подозревают коронавирус, сообщает оперштаб республики.
"Сегодня в Рузаевской центральной районной больнице скончалась врач-инфекционист Светлана Викторовна Хотенкова 1968 года рождения. Проводится гистологическое исследование на коронавирус", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с мая 2018 года женщина работала в Мордовском республиканском центре повышения квалификации специалистов здравоохранения.
"Во время пандемии Светлана Викторовна сразу откликнулась на просьбу принять участие в организации и работе ковидного госпиталя в больнице имени Каткова. Благодаря ей медработники республики прошли обучение по организации противоэпидемических мероприятий в сложнейших, практически боевых условиях", - цитирует оперштаб слова главы Мордовии Владимира Волкова, который выразил соболезнования и обещал оказать необходимую помощь родственникам умершего медработника.
За минувшие сутки в Мордовии выявлено 89 случаев коронавируса, 47 из них – в Саранске. Среди новых больных 26 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 77 лет. Моложе 30 лет - 18 человек, в том числе двухлетний ребенок.
Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 9338 случаев коронавируса, 7712 человек выздоровели, 55 человек умерли от коронавируса как основной причины.
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