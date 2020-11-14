https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584612766.html

Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России

Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ происходит из-за того, что часть населения не соблюдает профилактические мероприятия, заболеваемость пойдет на спад при... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T13:06

2020-11-14T13:06

2020-11-14T13:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в РФ происходит из-за того, что часть населения не соблюдает профилактические мероприятия, заболеваемость пойдет на спад при ношении масок и соблюдении социальной дистанции, по опыту предыдущих лет значительный спад заболеваемости ОРВИ происходит в январе, но сказать точно, что будет в этом году, пока сложно, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее сообщалось, что за последние сутки в России впервые выявили более 22 тысяч зараженных коронавирусом (22 702), общее число заразившихся в стране достигло 1 903 253."Сейчас рост происходит из-за того, что некоторые люди выполняют профилактические мероприятия "спустя рукава", игнорируют ношение масок и дистанцирование ... При соблюдении всех правил заболеваемость пойдёт на спад", - сказал Вознесенский.Он отметил, что сейчас всем нужно как можно меньше общаться с другими людьми, использовать средства индивидуальной респираторной защиты и ждать, пока будет объявлена массовая вакцинация."Если мы будем брать подъёмы заболеваемости ОРВИ 2019-2020 года и 2018-2019 года, то значительный спад ОРВИ происходит в январе, потом возможен опять подъем заболеваемости в феврале - начале марта. Будет ли повторять эпидсезон этого года динамику предыдущих лет или нет, к сожалению, сейчас сказать пока затруднительно. Выводы сделать сложно, но комплекс мероприятий един для всех респираторных инфекций, и его соблюдать нам всем крайне желательно, даже обязательно", - пояснил Вознесенский.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html

https://ria.ru/20201113/raznovidnosti-1584531223.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество