https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584607457.html
Якутские аптеки получат лекарства для лечения коронавируса
Якутские аптеки получат лекарства для лечения коронавируса
Аптеки Якутии получат из Хабаровска медицинские препараты для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:24
2020-11-14T12:24
2020-11-14T12:24
распространение нового коронавируса
хабаровск
якутск
общество
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ЯКУТСК, 14 ноя – РИА Новости. Аптеки Якутии получат из Хабаровска медицинские препараты для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.По данным оперативного штаба, за последние сутки в Якутии выявлено 219 новых случаев COVID-19, в том числе в Якутске – 120 случаев. Среди районов наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировано в Алданском, Верхоянском и Вилюйском - по семь случаев. Также за сутки произошло 3 летальных исхода заболевания. С начала пандемии лаборатории республики провели всего 710 839 тестов."Три тысячи километров медикаменты преодолеют по федеральным автодорогам "Амур" и "Лена" на большегрузных автомобильных фургонах-термосах и всего через несколько дней поступят в аптечную сеть Якутии", - рассказали в пресс-службе.Власти подчеркнули, что поставка лекарств из Хабаровска позволит Якутии сократить транспортные расходы, что позволит не завышать стоимость лекарств.Ранее сообщалось, что на встрече с главными врачами медучреждений глава республики выразил обеспокоенность разницей в ценах на лекарства, которая наблюдается в районах. По его словам, проверки выявили, что на сегодняшний день цены на "Арбидол" в северных районах колеблются от 700 до 1400 рублей, в промышленных районах – от 428 рублей до 1151 рубля.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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хабаровск, якутск, общество
ЯКУТСК, 14 ноя – РИА Новости.
Аптеки Якутии получат из Хабаровска
медицинские препараты для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Якутии выявлено 219 новых случаев COVID-19, в том числе в Якутске
– 120 случаев. Среди районов наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировано в Алданском, Верхоянском и Вилюйском - по семь случаев. Также за сутки произошло 3 летальных исхода заболевания. С начала пандемии лаборатории республики провели всего 710 839 тестов.
Как отметили в кабмине, в пятницу компания "Дальхимфарм" отгрузила со склада в Хабаровске "очередную партию медицинских препаратов, остро необходимых в условиях пандемии". Заказчиками выступили крупные оптовые компании Якутска: ОАО "Сахафармация" и ООО "Фармбаза".
"Три тысячи километров медикаменты преодолеют по федеральным автодорогам "Амур" и "Лена" на большегрузных автомобильных фургонах-термосах и всего через несколько дней поступят в аптечную сеть Якутии", - рассказали в пресс-службе.
Власти подчеркнули, что поставка лекарств из Хабаровска позволит Якутии сократить транспортные расходы, что позволит не завышать стоимость лекарств.
Ранее сообщалось, что на встрече с главными врачами медучреждений глава республики выразил обеспокоенность разницей в ценах на лекарства, которая наблюдается в районах. По его словам, проверки выявили, что на сегодняшний день цены на "Арбидол" в северных районах колеблются от 700 до 1400 рублей, в промышленных районах – от 428 рублей до 1151 рубля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.