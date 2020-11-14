https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584604327.html
В Якутии изменили ограничительные меры из-за коронавируса
В Якутии изменили ограничительные меры из-за коронавируса
Очная и очно-заочная работа организаций дополнительного образования и спортивной подготовки возобновляется в Якутии, также вводятся новые требования к... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T11:57
2020-11-14T11:57
2020-11-14T11:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЯКУТСК, 14 ноя – РИА Новости. Очная и очно-заочная работа организаций дополнительного образования и спортивной подготовки возобновляется в Якутии, также вводятся новые требования к работодателям, предпринимателям в сфере пассажирских перевозок, главам районов и городов, установлен запрет на дискотеки, развлекательные и публичные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Как отметили в кабмине, в субботу по предложению главного санитарного врача Якутии указом главы республики внесены изменения в ограничительные меры по коронавирусу. "Возобновляется реализация программ дополнительного образования и спортивной подготовки в очной форме и (или) в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что теперь работодатели обязаны измерять температуру работникам и отстранять их от работы при выявлении симптомов ОРВИ. Кроме того, они должны будут проинформировать республиканское управление Роспотребнадзора о контактах заболевшего коронавирусом и продезинфицировать помещения, где находился больной."Индивидуальные перевозчики и организации-перевозчики обязательно должны проводить дезинфекцию салонов общественного транспорта после каждого рейса... Главы муниципальных районов и городских округов… обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при захоронении тел лиц, умерших от новой коронавирусной инфекции, вести учет… за несовершеннолетними лицами… в каникулярное время", - говорится в релизе.Также указом главы в регионе вводится ограничение для предприятий общепита на обслуживание банкетов и специальных мероприятий – участников должно быть не более 15 человек. Запрет вводится на проведение дискотек и иных развлекательных мероприятий, а общественным объединениям запрещена организация публичных мероприятий.Ранее сообщалось, что режим ограничительных мер в связи с коронавирусом продлен в Якутии по 30 ноября, организации спортивной подготовки и дополнительного образования остаются закрытыми до особого распоряжения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ЯКУТСК, 14 ноя – РИА Новости.
Очная и очно-заочная работа организаций дополнительного образования и спортивной подготовки возобновляется в Якутии
, также вводятся новые требования к работодателям, предпринимателям в сфере пассажирских перевозок, главам районов и городов, установлен запрет на дискотеки, развлекательные и публичные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Как отметили в кабмине, в субботу по предложению главного санитарного врача Якутии указом главы республики внесены изменения в ограничительные меры по коронавирусу. "Возобновляется реализация программ дополнительного образования и спортивной подготовки в очной форме и (или) в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что теперь работодатели обязаны измерять температуру работникам и отстранять их от работы при выявлении симптомов ОРВИ. Кроме того, они должны будут проинформировать республиканское управление Роспотребнадзора
о контактах заболевшего коронавирусом и продезинфицировать помещения, где находился больной.
"Индивидуальные перевозчики и организации-перевозчики обязательно должны проводить дезинфекцию салонов общественного транспорта после каждого рейса... Главы муниципальных районов и городских округов… обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при захоронении тел лиц, умерших от новой коронавирусной инфекции, вести учет… за несовершеннолетними лицами… в каникулярное время", - говорится в релизе.
Также указом главы в регионе вводится ограничение для предприятий общепита на обслуживание банкетов и специальных мероприятий – участников должно быть не более 15 человек. Запрет вводится на проведение дискотек и иных развлекательных мероприятий, а общественным объединениям запрещена организация публичных мероприятий.
Ранее сообщалось, что режим ограничительных мер в связи с коронавирусом продлен в Якутии по 30 ноября, организации спортивной подготовки и дополнительного образования остаются закрытыми до особого распоряжения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.