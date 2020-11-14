https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584604327.html

В Якутии изменили ограничительные меры из-за коронавируса

В Якутии изменили ограничительные меры из-за коронавируса

Очная и очно-заочная работа организаций дополнительного образования и спортивной подготовки возобновляется в Якутии, также вводятся новые требования к... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T11:57

2020-11-14T11:57

2020-11-14T11:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика саха (якутия)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЯКУТСК, 14 ноя – РИА Новости. Очная и очно-заочная работа организаций дополнительного образования и спортивной подготовки возобновляется в Якутии, также вводятся новые требования к работодателям, предпринимателям в сфере пассажирских перевозок, главам районов и городов, установлен запрет на дискотеки, развлекательные и публичные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Как отметили в кабмине, в субботу по предложению главного санитарного врача Якутии указом главы республики внесены изменения в ограничительные меры по коронавирусу. "Возобновляется реализация программ дополнительного образования и спортивной подготовки в очной форме и (или) в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что теперь работодатели обязаны измерять температуру работникам и отстранять их от работы при выявлении симптомов ОРВИ. Кроме того, они должны будут проинформировать республиканское управление Роспотребнадзора о контактах заболевшего коронавирусом и продезинфицировать помещения, где находился больной."Индивидуальные перевозчики и организации-перевозчики обязательно должны проводить дезинфекцию салонов общественного транспорта после каждого рейса... Главы муниципальных районов и городских округов… обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при захоронении тел лиц, умерших от новой коронавирусной инфекции, вести учет… за несовершеннолетними лицами… в каникулярное время", - говорится в релизе.Также указом главы в регионе вводится ограничение для предприятий общепита на обслуживание банкетов и специальных мероприятий – участников должно быть не более 15 человек. Запрет вводится на проведение дискотек и иных развлекательных мероприятий, а общественным объединениям запрещена организация публичных мероприятий.Ранее сообщалось, что режим ограничительных мер в связи с коронавирусом продлен в Якутии по 30 ноября, организации спортивной подготовки и дополнительного образования остаются закрытыми до особого распоряжения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)