https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584598141.html

В России за сутки 18 626 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 18 626 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 18 626 человек после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19, за все время — 1 425 529, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T11:03

2020-11-14T11:03

2020-11-14T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 626 человек после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19, за все время — 1 425 529, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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