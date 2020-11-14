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В России за сутки 18 626 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 18 626 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 18 626 человек после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19, за все время — 1 425 529, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T11:03
2020-11-14T11:03
2020-11-14T11:03
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 626 человек после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19, за все время — 1 425 529, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество