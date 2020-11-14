https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584578685.html

Вирусолог назвал людей, которым не грозит тяжелая форма коронавируса

Вирусолог назвал людей, которым не грозит тяжелая форма коронавируса

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал в интервью "Парламентской газете", кто менее подвержен риску перенести... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T02:21

2020-11-14T02:21

2020-11-14T02:21

распространение нового коронавируса

виталий зверев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал в интервью "Парламентской газете", кто менее подвержен риску перенести коронавирус в тяжелой форме.Также специалист ответил на вопрос, могут ли больные в легкой форме быть менее заразными, чем заболевшие в тяжелой форме.Зверев при этом отметил, что те, кто переносит инфекцию в легкой форме, менее опасны для общества.Число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на рекордные 21 983, всего за время пандемии в России зарегистрировали 1 880 551 больного.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584404659.html

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584564783.html

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество