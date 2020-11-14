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Вирусолог назвал людей, которым не грозит тяжелая форма коронавируса
Вирусолог назвал людей, которым не грозит тяжелая форма коронавируса
Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал в интервью "Парламентской газете", кто менее подвержен риску перенести... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T02:21
2020-11-14T02:21
распространение нового коронавируса
виталий зверев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал в интервью "Парламентской газете", кто менее подвержен риску перенести коронавирус в тяжелой форме.Также специалист ответил на вопрос, могут ли больные в легкой форме быть менее заразными, чем заболевшие в тяжелой форме.Зверев при этом отметил, что те, кто переносит инфекцию в легкой форме, менее опасны для общества.Число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на рекордные 21 983, всего за время пандемии в России зарегистрировали 1 880 551 больного.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Вирусолог назвал людей, которым не грозит тяжелая форма коронавируса

02:21 14.11.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара
Отделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал в интервью "Парламентской газете", кто менее подвержен риску перенести коронавирус в тяжелой форме.
"Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает", — высказался Зверев.
Также специалист ответил на вопрос, могут ли больные в легкой форме быть менее заразными, чем заболевшие в тяжелой форме.
"Очень важна доза заражения. <…> Понятно, что вероятность заражения от людей с тяжелой формой, у которых выделение этого вируса в большом количестве происходит постоянно, выше. Но прямой зависимости здесь нет", — подчеркнул он.
Зверев при этом отметил, что те, кто переносит инфекцию в легкой форме, менее опасны для общества.
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