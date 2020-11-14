https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584578018.html

США могут разрешить экстренное использование двух вакцин от COVID-19

США могут разрешить экстренное использование двух вакцин от COVID-19

Две вакцины и два лекарственных препарата против коронавируса могут получить разрешение на экстренное использование в США до конца года, заявил на брифинге... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T01:40

2020-11-14T01:40

2020-11-14T07:47

коронавирус covid-19

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Две вакцины и два лекарственных препарата против коронавируса могут получить разрешение на экстренное использование в США до конца года, заявил на брифинге советник администрации Трампа Монсеф Слауи.Он отметил, что аналогичные заявки подали компании, создающие препараты для лечения COVID-19."Две вакцины и два препарата могут получить одобрение на экстренное использование до конца года, это очень значительно", — подчеркнул он.Допуск к экстренному использованию означает, что препарат разрешен к использованию в чрезвычайных ситуациях для оказания помощи тяжелобольным, спасения жизней или вакцинации групп особого риска еще до получения лицензии для широкого использования.Совместно разрабатывающие вакцину немецкая компания BioNTech и американская Pfizer сообщили на этой неделе об успешной третьей фазе клинических испытаний: вакцина показала эффективность свыше 90 процентов в предотвращении заражения COVID-19. Сообщалось, что регистрация вакцины ожидается в Соединенных Штатах в ноябре. Ожидается, что соответствующий запрос направят в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/vybory-1583985352.html

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коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире