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США могут разрешить экстренное использование двух вакцин от COVID-19
США могут разрешить экстренное использование двух вакцин от COVID-19
Две вакцины и два лекарственных препарата против коронавируса могут получить разрешение на экстренное использование в США до конца года, заявил на брифинге... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T01:40
2020-11-14T07:47
коронавирус covid-19
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Две вакцины и два лекарственных препарата против коронавируса могут получить разрешение на экстренное использование в США до конца года, заявил на брифинге советник администрации Трампа Монсеф Слауи.Он отметил, что аналогичные заявки подали компании, создающие препараты для лечения COVID-19."Две вакцины и два препарата могут получить одобрение на экстренное использование до конца года, это очень значительно", — подчеркнул он.Допуск к экстренному использованию означает, что препарат разрешен к использованию в чрезвычайных ситуациях для оказания помощи тяжелобольным, спасения жизней или вакцинации групп особого риска еще до получения лицензии для широкого использования.Совместно разрабатывающие вакцину немецкая компания BioNTech и американская Pfizer сообщили на этой неделе об успешной третьей фазе клинических испытаний: вакцина показала эффективность свыше 90 процентов в предотвращении заражения COVID-19. Сообщалось, что регистрация вакцины ожидается в Соединенных Штатах в ноябре. Ожидается, что соответствующий запрос направят в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

США могут разрешить экстренное использование двух вакцин от COVID-19

01:40 14.11.2020 (обновлено: 07:47 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Две вакцины и два лекарственных препарата против коронавируса могут получить разрешение на экстренное использование в США до конца года, заявил на брифинге советник администрации Трампа Монсеф Слауи.

"Две вакцины, которые сейчас завершают третью фазу испытаний, вероятно, в течение предстоящих нескольких недель подадут заявку в FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. — Прим. ред.) на получение разрешения на экстренное использование и, если она будет одобрена, есть надежда, что они могут быть доступны для населения США в декабре", — сказал представитель команды Белого дома по борьбе с пандемией COVID-19.

Он отметил, что аналогичные заявки подали компании, создающие препараты для лечения COVID-19.
"Две вакцины и два препарата могут получить одобрение на экстренное использование до конца года, это очень значительно", — подчеркнул он.
Допуск к экстренному использованию означает, что препарат разрешен к использованию в чрезвычайных ситуациях для оказания помощи тяжелобольным, спасения жизней или вакцинации групп особого риска еще до получения лицензии для широкого использования.
Совместно разрабатывающие вакцину немецкая компания BioNTech и американская Pfizer сообщили на этой неделе об успешной третьей фазе клинических испытаний: вакцина показала эффективность свыше 90 процентов в предотвращении заражения COVID-19. Сообщалось, что регистрация вакцины ожидается в Соединенных Штатах в ноябре. Ожидается, что соответствующий запрос направят в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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