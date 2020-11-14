https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584578018.html
США могут разрешить экстренное использование двух вакцин от COVID-19
США могут разрешить экстренное использование двух вакцин от COVID-19
Две вакцины и два лекарственных препарата против коронавируса могут получить разрешение на экстренное использование в США до конца года, заявил на брифинге... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T01:40
2020-11-14T01:40
2020-11-14T07:47
коронавирус covid-19
дональд трамп
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сша
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Две вакцины и два лекарственных препарата против коронавируса могут получить разрешение на экстренное использование в США до конца года, заявил на брифинге советник администрации Трампа Монсеф Слауи.Он отметил, что аналогичные заявки подали компании, создающие препараты для лечения COVID-19."Две вакцины и два препарата могут получить одобрение на экстренное использование до конца года, это очень значительно", — подчеркнул он.Допуск к экстренному использованию означает, что препарат разрешен к использованию в чрезвычайных ситуациях для оказания помощи тяжелобольным, спасения жизней или вакцинации групп особого риска еще до получения лицензии для широкого использования.Совместно разрабатывающие вакцину немецкая компания BioNTech и американская Pfizer сообщили на этой неделе об успешной третьей фазе клинических испытаний: вакцина показала эффективность свыше 90 процентов в предотвращении заражения COVID-19. Сообщалось, что регистрация вакцины ожидается в Соединенных Штатах в ноябре. Ожидается, что соответствующий запрос направят в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости.
Две вакцины и два лекарственных препарата против коронавируса могут получить разрешение на экстренное использование в США
до конца года, заявил на брифинге советник администрации Трампа
Монсеф Слауи.
"Две вакцины, которые сейчас завершают третью фазу испытаний, вероятно, в течение предстоящих нескольких недель подадут заявку в FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. — Прим. ред.) на получение разрешения на экстренное использование и, если она будет одобрена, есть надежда, что они могут быть доступны для населения США в декабре", — сказал представитель команды Белого дома по борьбе с пандемией COVID-19.
Он отметил, что аналогичные заявки подали компании, создающие препараты для лечения COVID-19.
"Две вакцины и два препарата могут получить одобрение на экстренное использование до конца года, это очень значительно", — подчеркнул он.
Допуск к экстренному использованию означает, что препарат разрешен к использованию в чрезвычайных ситуациях для оказания помощи тяжелобольным, спасения жизней или вакцинации групп особого риска еще до получения лицензии для широкого использования.
Совместно разрабатывающие вакцину немецкая компания BioNTech и американская Pfizer сообщили на этой неделе об успешной третьей фазе клинических испытаний: вакцина показала эффективность свыше 90 процентов в предотвращении заражения COVID-19. Сообщалось, что регистрация вакцины ожидается в Соединенных Штатах в ноябре. Ожидается, что соответствующий запрос направят в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.