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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201114/kirgiziya-1584624144.html
Россия возобновит финансовую помощь Киргизии
Россия возобновит финансовую помощь Киргизии
Киргизия и РФ договорились о поэтапном возобновлении финансовой помощи республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского кабмина. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:34
2020-11-14T14:47
россия
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
цик киргизии
дмитрий козак
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киргизия
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БИШКЕК, 14 ноя - РИА Новости. Киргизия и РФ договорились о поэтапном возобновлении финансовой помощи республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского кабмина.Как сообщается, в субботу в Москве состоялась встреча первого вице-премьера Киргизии Артема Новикова и заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития общественно-политической обстановки в республике.По его словам, Новиков выразил благодарность "за особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике после парламентских выборов 2020 года".В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Россия из-за нестабильной ситуации в республике приостановила оказание финансовой помощи стране.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
https://ria.ru/20201114/zhaparov-1584585754.html
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россия, садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, цик киргизии, дмитрий козак, москва, киргизия, в мире

Россия возобновит финансовую помощь Киргизии

14:34 14.11.2020 (обновлено: 14:47 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке
Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 14 ноя - РИА Новости. Киргизия и РФ договорились о поэтапном возобновлении финансовой помощи республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского кабмина.
Как сообщается, в субботу в Москве состоялась встреча первого вице-премьера Киргизии Артема Новикова и заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития общественно-политической обстановки в республике.
"По итогам встречи согласован вопрос о поэтапном возобновлении оказания Российской Федерацией финансовой помощи Кыргызской Республике", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, Новиков выразил благодарность "за особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике после парламентских выборов 2020 года".
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"Стороны также обсудили комплекс актуальных вопросов сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в двустороннем формате и в рамках интеграционного взаимодействия", - уточнили в пресс-службе.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Россия из-за нестабильной ситуации в республике приостановила оказание финансовой помощи стране.
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Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
 
Протесты в БишкекеРоссияСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековЦИК КиргизииДмитрий КозакМоскваКиргизияВ мире
 
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