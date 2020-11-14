https://ria.ru/20201114/kirgiziya-1584624144.html

Россия возобновит финансовую помощь Киргизии

Россия возобновит финансовую помощь Киргизии

Киргизия и РФ договорились о поэтапном возобновлении финансовой помощи республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского кабмина. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:34

2020-11-14T14:34

2020-11-14T14:47

россия

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

цик киргизии

дмитрий козак

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протесты в бишкеке

киргизия

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БИШКЕК, 14 ноя - РИА Новости. Киргизия и РФ договорились о поэтапном возобновлении финансовой помощи республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского кабмина.Как сообщается, в субботу в Москве состоялась встреча первого вице-премьера Киргизии Артема Новикова и заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития общественно-политической обстановки в республике.По его словам, Новиков выразил благодарность "за особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике после парламентских выборов 2020 года".В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Россия из-за нестабильной ситуации в республике приостановила оказание финансовой помощи стране.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.

https://ria.ru/20201114/zhaparov-1584585754.html

https://ria.ru/20201110/putin-1583914657.html

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россия, садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, цик киргизии, дмитрий козак, москва, киргизия, в мире