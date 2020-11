Группа The Hatters выпустила новый мини-альбом "Shoot me"

https://ria.ru/20201114/hatters-1584452259.html

Питерская фолк-панк-группа The Hatters представила на всех цифровых площадках новый альбом "Shoot me". РИА Новости, 14.11.2020

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Питерская фолк-панк-группа The Hatters представила на всех цифровых площадках новый альбом "Shoot me". В трек-листе четыре песни: "Only you", которая открывает альбом, за ней следуют ритмичная и дерзкая "Shoot me", лирическая баллада "Только позови" и "Я делаю шаг". Последнюю участники The Hatters гордо называют "гимном искателей приключений". В конце октября музыканты представили на нее атмосферный клип, снятый в Карелии и Ленобласти. За несколько первых дней он набрал более миллиона просмотров.

