Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201114/hatters-1584452259.html
Группа The Hatters выпустила новый мини-альбом "Shoot me"
Группа The Hatters выпустила новый мини-альбом "Shoot me"
Питерская фолк-панк-группа The Hatters представила на всех цифровых площадках новый альбом "Shoot me". РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T00:27
2020-11-14T00:49
культура
the hatters
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152600/20/1526002049_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3b997ac203b27715ff6b69c086e8afa6.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Питерская фолк-панк-группа The Hatters представила на всех цифровых площадках новый альбом "Shoot me". В трек-листе четыре песни: "Only you", которая открывает альбом, за ней следуют ритмичная и дерзкая "Shoot me", лирическая баллада "Только позови" и "Я делаю шаг". Последнюю участники The Hatters гордо называют "гимном искателей приключений". В конце октября музыканты представили на нее атмосферный клип, снятый в Карелии и Ленобласти. За несколько первых дней он набрал более миллиона просмотров.
https://ria.ru/20201102/albom-1582235393.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152600/20/1526002049_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_1fd63e1e9b1dddde1009c01c397bc41f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
the hatters, музыка, новости культуры

Группа The Hatters выпустила новый мини-альбом "Shoot me"

00:27 14.11.2020 (обновлено: 00:49 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкУчастники группы The Hatters выступают на закрытии фестиваля "Нашествие" в поселке Большое Завидово в Тверской области
Участники группы The Hatters выступают на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Питерская фолк-панк-группа The Hatters представила на всех цифровых площадках новый альбом "Shoot me".
"Подводя промежуточные итоги в начале года, мы изменили подход к созданию песен, — приводят слова музыкантов в Apple Music. — Для этого нам пришлось поменяться самим и изменить мир вокруг себя. Первым делом мы построили штаб-студию своими руками и сделали ее вторым домом. Теперь весь материал мы не только создаем, но и записываем от начала и до конца сами. В новой атмосфере мы написали большое количество треков, которыми будем вас радовать, выпуская порционно".
В трек-листе четыре песни: "Only you", которая открывает альбом, за ней следуют ритмичная и дерзкая "Shoot me", лирическая баллада "Только позови" и "Я делаю шаг". Последнюю участники The Hatters гордо называют "гимном искателей приключений".
В конце октября музыканты представили на нее атмосферный клип, снятый в Карелии и Ленобласти. За несколько первых дней он набрал более миллиона просмотров.
Музыкальная группа Bring Me the Horizon - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 02:50Культура
У Bring Me the Horizon вышел альбом о событиях 2020 года
 
КультураThe HattersМузыкаНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23И. о. главы Киргизии Жапаров будет участвовать в выборах президента
08:19В Петербурге обсудили перспективы расширения дородовой диагностики
08:10Журналист рассказал, что будет делать Трамп в случае победы Байдена
08:06В Германии за сутки выявили более 22,4 тысячи случаев COVID-19
08:05Япония намерена укрепить ВВС, так как у России "больше истребителей"
07:45В Хакасии увеличат число кислородных концентратов и тестов на COVID-19
07:37В Томске госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют на базе Дворца спорта
07:33Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев
06:49Трамп заявил о победе в Пенсильвании по конституции
06:34Всех сотрудников Ubisoft успешно эвакуировали после инцидента в Монреале
06:00Закон о защите чувств верующих эффективен в России, считает эксперт
05:42NYT сообщила о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"*
05:11Исследование показало, какие продукты россияне меньше ели на удаленке
05:03Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США
05:02Москвичей предупредили о резком похолодании
04:11"Добивают государство": в Раде заявили о возможном дефолте на Украине
04:10Юрист рассказал, как не переплатить налоги
04:04Провалились очередные огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship
03:17Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики
03:14Экономист рассказал, какими валютами стоит заменить доллар
Лента новостейМолния