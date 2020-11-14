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Власти Грузии не намерены проводить повторные парламентские выборы
Власти Грузии не намерены проводить повторные парламентские выборы
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" не рассматривает вопрос проведения повторных парламентских выборов, которых требуют оппозиционные партии, заявил... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T16:29
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ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" не рассматривает вопрос проведения повторных парламентских выборов, которых требуют оппозиционные партии, заявил генсек партии Каха Каладзе."Партия "Грузинская мечта" не рассматривает то, чтобы поставить под сомнение выраженную свободную волю грузинского народа, (не рассматривает) проведение повторных выборов или подобных вопросов. Мы должны уважать каждого избирателя и каждый выбор, который был выражен поддержкой как оппозиционных партий, так и "Грузинской мечты", - сказал Каладзе на брифинге.Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22%. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы центральной избирательной комиссии.
https://ria.ru/20201110/gruziya-1583795844.html
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грузинская мечта - демократическая грузия, грузия, в мире

Власти Грузии не намерены проводить повторные парламентские выборы

16:29 14.11.2020 (обновлено: 16:39 14.11.2020)
 
© Sputnik / Владимир УмикашвилиПредставители оппозиционных партий Грузии и их сторонники во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси
Представители оппозиционных партий Грузии и их сторонники во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" не рассматривает вопрос проведения повторных парламентских выборов, которых требуют оппозиционные партии, заявил генсек партии Каха Каладзе.
"Партия "Грузинская мечта" не рассматривает то, чтобы поставить под сомнение выраженную свободную волю грузинского народа, (не рассматривает) проведение повторных выборов или подобных вопросов. Мы должны уважать каждого избирателя и каждый выбор, который был выражен поддержкой как оппозиционных партий, так и "Грузинской мечты", - сказал Каладзе на брифинге.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 08:00
Реальность встала на пути Грузии в Европу
Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22%. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы центральной избирательной комиссии.
 
Грузинская мечта - Демократическая ГрузияГрузияВ мире
 
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