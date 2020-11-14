https://ria.ru/20201114/gruziya-1584637611.html

Власти Грузии не намерены проводить повторные парламентские выборы

Власти Грузии не намерены проводить повторные парламентские выборы

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" не рассматривает вопрос проведения повторных парламентских выборов, которых требуют оппозиционные партии, заявил... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T16:29

2020-11-14T16:29

2020-11-14T16:39

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" не рассматривает вопрос проведения повторных парламентских выборов, которых требуют оппозиционные партии, заявил генсек партии Каха Каладзе."Партия "Грузинская мечта" не рассматривает то, чтобы поставить под сомнение выраженную свободную волю грузинского народа, (не рассматривает) проведение повторных выборов или подобных вопросов. Мы должны уважать каждого избирателя и каждый выбор, который был выражен поддержкой как оппозиционных партий, так и "Грузинской мечты", - сказал Каладзе на брифинге.Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22%. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы центральной избирательной комиссии.

https://ria.ru/20201110/gruziya-1583795844.html

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грузинская мечта - демократическая грузия, грузия, в мире