https://ria.ru/20201114/ekonomika-1584628890.html

Россия готова предложить странам АТР наработки по цифровизации экономики

Россия готова предложить странам АТР наработки по цифровизации экономики

Россия готова предложить странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) свои наработки в сфере цифровизации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:07

2020-11-14T15:07

2020-11-14T15:07

владимир путин

сингапур (страна)

экономика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия готова предложить странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) свои наработки в сфере цифровизации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая в субботу по видеосвязи на Восточноазиатском саммите, он упомянул, что российская сторона приветствовала выдвинутую два года назад Сингапуром инициативу "умных городов", которая подразумевает применение передовых городских технологий в странах АТР.Президент РФ отметил, что цифровизация экономики и внедрение высокотехнологичных решений для улучшения жизни людей имеют важное значение для всех стран АТР.

https://ria.ru/20201114/atr-1584626220.html

сингапур (страна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, сингапур (страна), экономика