Россия готова предложить странам АТР наработки по цифровизации экономики
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия готова предложить странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) свои наработки в сфере цифровизации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая в субботу по видеосвязи на Восточноазиатском саммите, он упомянул, что российская сторона приветствовала выдвинутую два года назад Сингапуром инициативу "умных городов", которая подразумевает применение передовых городских технологий в странах АТР.
"Со своей стороны можем предложить собственные современные технологические наработки в этой области", - подчеркнул Путин.
Президент РФ отметил, что цифровизация экономики и внедрение высокотехнологичных решений для улучшения жизни людей имеют важное значение для всех стран АТР.
"В России многое делается для развития этой сферы. Сегодня мы занимаем 7-е место в мире по показателю вовлеченности людей в цифровую экономику. Большое количество услуг и инструментов поддержки граждан уже переведено в онлайн-формат", - уточнил он.