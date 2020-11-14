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Россия готова предложить странам АТР наработки по цифровизации экономики
Россия готова предложить странам АТР наработки по цифровизации экономики
Россия готова предложить странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) свои наработки в сфере цифровизации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:07
2020-11-14T15:07
владимир путин
сингапур (страна)
экономика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия готова предложить странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) свои наработки в сфере цифровизации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая в субботу по видеосвязи на Восточноазиатском саммите, он упомянул, что российская сторона приветствовала выдвинутую два года назад Сингапуром инициативу "умных городов", которая подразумевает применение передовых городских технологий в странах АТР.Президент РФ отметил, что цифровизация экономики и внедрение высокотехнологичных решений для улучшения жизни людей имеют важное значение для всех стран АТР.
https://ria.ru/20201114/atr-1584626220.html
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владимир путин, сингапур (страна), экономика

Россия готова предложить странам АТР наработки по цифровизации экономики

15:07 14.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия готова предложить странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) свои наработки в сфере цифровизации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая в субботу по видеосвязи на Восточноазиатском саммите, он упомянул, что российская сторона приветствовала выдвинутую два года назад Сингапуром инициативу "умных городов", которая подразумевает применение передовых городских технологий в странах АТР.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 14:43
Путин надеется, что меры АТР будут способствовать расширению инвестиций
"Со своей стороны можем предложить собственные современные технологические наработки в этой области", - подчеркнул Путин.
Президент РФ отметил, что цифровизация экономики и внедрение высокотехнологичных решений для улучшения жизни людей имеют важное значение для всех стран АТР.
"В России многое делается для развития этой сферы. Сегодня мы занимаем 7-е место в мире по показателю вовлеченности людей в цифровую экономику. Большое количество услуг и инструментов поддержки граждан уже переведено в онлайн-формат", - уточнил он.
 
Владимир ПутинСингапур (страна)Экономика
 
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